Alex Redano anuncia R$ 1,8 milhão para estradas rurais durante a Exporic em Rio Crespo

Por Mateus Andrade

Publicada em 06/05/2026 às 09h47

Além do recurso para infraestrutura, o deputado também anunciou apoio com a destinação de fertilizantes, ampliando as ações voltadas diretamente aos produtores rurais (Foto: Mateus Andrade)

Durante a Exporic, o deputado estadual Alex Redano (Republicano) fez um dos anúncios mais relevantes do evento ao confirmar a destinação de R$ 1,8 milhão para a recuperação de estradas rurais em Rio Crespo. Em discurso, o parlamentar destacou que o investimento atende uma demanda dos produtores e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo.

Alex Redano foi enfático ao dizer que a melhoria das estradas é essencial para garantir trafegabilidade, segurança e o escoamento da produção. "O compromisso é com quem está lá na ponta, produzindo e enfrentando dificuldades. Vamos melhorar as estradas e dar condições reais para o homem do campo trabalhar”, afirmou.

Além do recurso para infraestrutura, o deputado também anunciou apoio com a destinação de fertilizantes, ampliando as ações voltadas diretamente aos produtores rurais.

A presença de Redano na Exporic reforçou sua atuação municipalista e o alinhamento com as demandas locais, consolidando sua participação como uma das lideranças políticas do estado com foco no fortalecimento da economia rural.