Economia dinâmica gera novas vagas de emprego em Rondônia; há mais de 2,2 mil oportunidades disponíveis

Por Vanessa Moura

Publicada em 12/05/2026 às 08h35

O cenário econômico de Rondônia demonstra vigor neste início de maio, com a abertura de mais 528 novas vagas de emprego. Ao todo, a plataforma de empregabilidade do governo de Rondônia registra 2.277 postos de trabalho disponíveis no estado e aponta que a diversificação das atividades comerciais e de serviços tem aquecido o desenvolvimento do estado.

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO), o balanço semanal revela um mercado de trabalho aquecido, com forte concentração no setor de varejo e serviços operacionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os números reforçam que o estado está repleto de oportunidades. “Em Rondônia, o desenvolvimento está presente em todas as regiões do estado. E o governo facilita, por meio da plataforma, que o rondoniense tenha acesso aos trabalhos disponíveis em seus municípios e possa viver com mais dignidade’’, evidenciou.

ESTADO DAS OPORTUNIDADES

Das 528 novas vagas abertas na última semana, funções como operador de caixa, vendedor e repositor dominam a lista de novas oportunidades.

A força do varejo em Ariquemes: o município registrou o maior volume semanal (119 vagas), impulsionado por uma demanda massiva para operador de caixa (64 vagas) e vendedor de eletrodomésticos (10 vagas).

Ji-Paraná em segundo: o município, que se prepara para receber um público recorde de visitantes durante a 13.ª Rondônia Rural Show Internacional, a feira agropecuária rondoniense, registrou 109 novas vagas, especialmente para vendedor (26), operador de caixa (15) e repositor (9).

Capital em terceiro: Porto Velho abriu 92 novos postos, com destaque para o setor comercial (31 vagas para vendedores) e administrativo (10 vagas para auxiliares de escritório).

Vilhena (54), Cacoal (53) e Rolim de Moura (39) mantêm um ritmo constante de reposição de pessoal em logística e vendas.

JOVEM APRENDIZ

A modalidade de Jovem Aprendiz continua se apresentando como uma oportunidade estratégica para os jovens terem acesso ao primeiro emprego, com o volume de 59 vagas no estado.

ACESSO ÀS VAGAS

Atualmente, 7.226 empresas estão cadastradas e utilizando o sistema para recrutamento. Para quem busca uma oportunidade, o governo de Rondônia mantém os canais atualizados.

Link para consultar as vagas: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1

Link para consultar as vagas de aprendiz: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&job_type=Aprendiz&page=1