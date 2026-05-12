Hospital de Guajará-Mirim consolida modelo de gestão com quase 70 mil exames e 4.469 cirurgias em 2025

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 08h48

O Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Pérez Antelo (HRGM) consolidou, ao longo de 2025, um modelo de gestão focado na resolutividade e na verticalização do atendimento em saúde na região de fronteira. Com um balanço anual que totaliza 69.657 exames diagnósticos e 4.469 cirurgias, a unidade, administrada pela empresa Mediall Brasil Gestão em Saúde, se destaca como um pilar estratégico para desafogar o sistema estadual de saúde e reduzir a dependência de grandes centros, como a capital Porto Velho.

A eficiência do modelo reflete-se na diversidade da oferta assistencial. No campo do diagnóstico por imagem, o HRGM realizou 4.381 tomografias e 6.933 eletrocardiogramas, além de manter um fluxo contínuo de exames laboratoriais, que somaram mais de 54 mil procedimentos internos e externos. Esse suporte tecnológico é o que garante a precisão para o volume cirúrgico registrado: foram 1.692 procedimentos ortopédicos e 1.584 cirurgias gerais, especialidades com maior demanda na rede pública de Rondônia.

Em uma dimensão estadual, o desempenho do hospital representa um avanço na política de descentralização da saúde. Ao realizar 11.219 consultas médicas especializadas e manter uma taxa de ocupação hospitalar média de 94%, a unidade demonstra capacidade de absorção da demanda regional. O serviço de hemodiálise, com 1.945 sessões realizadas, e a manutenção de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com indicadores de segurança consolidados, reforçam o papel do HRGM como referência de alta complexidade para o interior do estado.

Além dos números, a gestão priorizou o acolhimento. A pesquisa de satisfação dos usuários atingiu uma média de 94% de aprovação, índice que caminha lado a lado com o rigor técnico. O controle rigoroso da taxa de infecção hospitalar, mantida em 0,9%, e o suporte de 6.834 consultas multidisciplinares (fisioterapia, psicologia e assistência social) evidenciam que a produtividade acelerada não comprometeu a qualidade do desfecho clínico.

Qualidade comprovada

Recentemente, o paciente Antônio Paulo, de Porto Velho, fez um procedimento médico na unidade. Ele disparou: “Quero agradecer a todos os colaboradores deste hospital pelo excelente atendimento que recebi. Também deixo meu agradecimento aos médicos, psicólogos e assistentes sociais que me acompanham diariamente, sempre com atenção, cuidado e profissionalismo”.

Ele também agradeceu a equipe e direção e reconheceu a qualidade da estrutura médica. “Nunca tinha visto uma estrutura como esta, com profissionais tão capacitados e comprometidos em atender bem os pacientes”, completou Antônio Paulo.

Gestão de alta produtividade

O Hospital Regional de Guajará-Mirim encerrou 2025 com 69.657 exames e 4.469 cirurgias, consolidando um modelo de gestão de alta produtividade. Com 94% de aprovação dos usuários e redução de transferências para a capital, a unidade tornou-se referência estratégica na descentralização da saúde em Rondônia.

Atendimentos

A sua inauguração ocorreu em março de 2025 e presta atendimento de baixa e média complexidade, com atendimento nas especialidades cirúrgicas Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Anestesiologia, Cirurgia Geral com oferta de atendimento em caráter eletivo e de urgência, 24 horas/7 dias por semana.