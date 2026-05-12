PRF apreende de 50 kg de drogas na BR-364 em um veículo

Por Newsrondonia.com

Publicada em 12/05/2026 às 08h50

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma expressiva apreensão de drogas na BR-364 durante a noite desta segunda-feira (11). A operação ocorreu em Rondônia e resultou na interceptação de mais de 50 quilos de substâncias ilícitas, incluindo maconha e skunk.

Segundo informações apuradas, a carga era transportada em um veículo modelo Fiat Argo. O automóvel havia partido da região de fronteira com a Bolívia e tinha como destino final a cidade de Porto Velho.

A abordagem ocorreu em um ramal localizado atrás do posto de fiscalização da PRF. Essa via é frequentemente utilizada por criminosos que buscam burlar as autoridades para facilitar a apreensão de drogas na BR-364 e o tráfico regional.

Ao notarem a aproximação dos agentes federais, os ocupantes do veículo abandonaram o carro e iniciaram uma fuga a pé em direção a uma área de mata densa. Apesar das buscas realizadas no local, nenhum suspeito foi detido.

Durante a inspeção técnica no interior do automóvel, os policiais localizaram dezenas de tabletes de entorpecentes. A contagem final confirmou a volumosa apreensão de drogas na BR-364, reforçando o combate ao tráfico vindo da fronteira.

O veículo e todo o material ilícito foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, em Porto Velho. O caso segue sob investigação para identificar os proprietários da carga e os responsáveis pelo transporte.