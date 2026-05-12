Estradas rurais recebem manutenção e melhorias com serviços de patrolamento e cascalhamento

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 09h28

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMADER, iniciou os serviços de patrolamento e cascalhamento na zona rural do município.

Três equipes atuam simultaneamente em diferentes regiões. Na Linha Zero, os trabalhos são realizados com recursos do FHITA, incluindo patrolamento, cascalhamento e reposição de solo.

A ação garante melhores condições de trafegabilidade, contribuindo para o escoamento da produção e o acesso das famílias que utilizam as vias diariamente.