Estradas rurais recebem manutenção e melhorias com serviços de patrolamento e cascalhamento

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMADER, iniciou os serviços de patrolamento e cascalhamento na zona rural do município.
Três equipes atuam simultaneamente em diferentes regiões. Na Linha Zero, os trabalhos são realizados com recursos do FHITA, incluindo patrolamento, cascalhamento e reposição de solo.
A ação garante melhores condições de trafegabilidade, contribuindo para o escoamento da produção e o acesso das famílias que utilizam as vias diariamente.
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