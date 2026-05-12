SINTERO leva demandas dos cuidadores para a gestão municipal de Cerejeiras

Por SINTERO

Publicada em 12/05/2026 às 09h56

Em reuniao sindical realizada na última sexta-feira (8), em Cerejeiras, o SINTERO destacou como principal pauta a situação enfrentada pelos cuidadores e cuidadoras da rede municipal de ensino, reforçando a necessidade de valorização profissional e melhores condições de trabalho para a categoria.

Durante o encontro, foram apresentadas as demandas relacionadas à realidade vivida pelos cuidadores nas unidades de ensino. O SINTERO ressaltou a importância do reconhecimento profissional e da valorização desses trabalhadores e trabalhadoras, que desempenham papel fundamental no atendimento aos estudantes.

O vice-prefeito Waldir Carlos recebeu as reivindicações apresentadas pelo SINTERO e afirmou que dará uma devolutiva sobre a pauta após avaliação da gestão municipal.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a importância de ampliar o debate sobre a valorização dos cuidadores no município. “Os cuidadores exercem um papel essencial dentro das escolas e precisam ser reconhecidos, valorizados e ouvidos. O SINTERO continuará acompanhando essa pauta e defendendo melhores condições para esses profissionais”, afirmou.