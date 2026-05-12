Ezequiel Neiva anuncia empenho de R$ 7 milhões para asfaltamento de ruas em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 12/05/2026 às 10h29

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) anunciou o empenho de R$ 7 milhões destinados ao asfaltamento de ruas no município de Cerejeiras. O investimento foi viabilizado por meio de parceria com o prefeito Sinésio José e os vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista.

De acordo com o projeto, a Prefeitura de Cerejeiras fará uma contrapartida de R$ 656 mil para execução da obra. Serão asfaltadas as ruas Jô Sato e Maria Duran, além de todas as vias transversais localizadas no perímetro entre as ruas Porto Alegre e Paraíba.



Segundo Ezequiel Neiva, o investimento representa mais um avanço na infraestrutura urbana do município. “Seguimos trabalhando para garantir melhorias importantes para a população de Cerejeiras, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem utiliza essas vias diariamente”, destacou o parlamentar.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou a parceria com as lideranças municipais para garantir a chegada de recursos ao município. “Temos mantido um bom diálogo com o prefeito e os vereadores, o que facilita a destinação de investimentos para melhorar a trafegabilidade das ruas e avenidas da cidade”, afirmou.

Ezequiel Neiva ainda enfatizou o apoio do Governo de Rondônia na execução das ações voltadas ao município. “A parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, tem sido fundamental para assegurar a liberação dos recursos destinados às obras e demais investimentos em Cerejeiras”, encerrou.