Ações de ressocialização são ampliadas por meio de curso de informática em unidade prisional de Rolim de Moura

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 12/05/2026 às 11h15

Em uma ação para promover inclusão digital, qualificação profissional e fortalecer a ressocialização no sistema prisional estadual, o governo de Rondônia iniciou, no dia 4 de maio, o curso de informática voltado a 15 reeducandos da Penitenciária Regional de Rolim de Moura.

A capacitação é realizada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com carga horária de 40 horas e certificação ao final das atividades. O objetivo é oferecer novas oportunidades aos reeducandos, preparando-os para o mercado de trabalho e contribuindo para a construção de novas perspectivas de vida por meio da educação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em educação e capacitação dentro das unidades prisionais fortalecem a reinserção social. “Acreditamos que a educação transforma vidas e abre caminhos para um futuro melhor”, ressaltou.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Desenvolvido pelo Núcleo de Educação (Nueca), o projeto integra as ações voltadas à ressocialização e à construção de novas oportunidades para pessoas privadas de liberdade. A proposta é utilizar a educação como ferramenta de transformação social, contribuindo para a cidadania e para a redução da reincidência criminal.

O curso de informática é ministrado por profissionais do Senar e oferece conhecimentos básicos e práticos voltados ao uso de ferramentas tecnológicas, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, a parceria fortalece as políticas públicas de ressocialização desenvolvidas pela pasta. “A qualificação profissional representa uma oportunidade concreta de transformação de vida. A secretaria tem investido em ações que promovem cidadania, inclusão e reinserção social, permitindo que os reeducandos tenham novas perspectivas após o cumprimento de suas penas”, enfatizou.