Prefeitura promove audiência pública de apresentação de relatórios fiscais do 1º quadrimestre de 2026

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 11h11

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento - Semafo, promove no dia 28 deste mês uma audiência pública para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2026, conforme determina o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 15h. A população pode participar presencialmente ou acompanhar a apresentação dos relatórios de metas fiscais na transmissão que será feita ao vivo na página oficial da Prefeitura no Facebook.