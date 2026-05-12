Jaci-Paraná avança na limpeza urbana com mais de 60 toneladas de resíduos recolhidos

Por Helen Paiva

Publicada em 12/05/2026 às 11h35

Manter os distritos limpos vai muito além da estética. Em Jaci-Paraná, o trabalho de recolhimento de resíduos realizado pela Prefeitura de Porto Velho tem ajudado a transformar espaços públicos, reduzir riscos à saúde e melhorar a qualidade de vida da população.

De acordo com os dados atualizados do Limpômetro, cerca de 60 toneladas de materiais descartados irregularmente já foram retiradas do distrito desde 2025. Somente nos primeiros meses de 2026, foram recolhidas aproximadamente 11 toneladas de resíduos.

O serviço acontece em ruas, terrenos baldios, áreas públicas e pontos considerados críticos pela equipe de limpeza urbana. O objetivo é evitar o acúmulo de lixo, prevenir focos de doenças e minimizar transtornos causados pelas fortes chuvas do inverno amazônico.

Limpeza que impacta diretamente a população

Cada caminhão carregado representa menos entulho acumulado próximo das casas, menos risco de proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de contribuir para o funcionamento correto das drenagens durante o período chuvoso.

A presença das equipes também ajuda a recuperar visualmente espaços que sofriam com descarte irregular de resíduos e abandono.

O prefeito Léo Moraes destacou que o trabalho nos distritos segue como prioridade da gestão.

“Cuidar dos distritos é cuidar das pessoas. Quando a Prefeitura chega com limpeza, recolhimento de resíduos e manutenção, a gente leva mais saúde, segurança e dignidade para quem vive longe da área urbana da capital. Esse trabalho em Jaci-Paraná é contínuo e a população já consegue perceber a diferença no dia a dia.”

Além da limpeza urbana, o serviço ganha ainda mais importância neste período de chuvas intensas, quando o descarte irregular pode provocar obstrução de drenagens, alagamentos e diversos transtornos para os moradores.

O secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, reforçou que a atuação das equipes segue acontecendo de forma permanente no distrito.

“As equipes continuam atuando de forma constante em Jaci-Paraná porque sabemos da importância desse trabalho para a saúde pública e para a prevenção de problemas causados pela chuva. A limpeza urbana é uma ação que impacta diretamente a vida das pessoas e também depende da colaboração da população com o descarte correto dos resíduos.”

A Prefeitura reforça que a participação da comunidade é fundamental para manter os espaços limpos e organizados, evitando o descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas e terrenos baldios.