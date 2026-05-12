Deputado Laerte Gomes viabiliza entrega de ambulância para distrito de Estrela de Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 12/05/2026 às 10h51

A população do distrito de Estrela de Rondônia, em Presidente Médici, recebeu um importante reforço para a área da saúde na última sexta-feira (08), com a entrega de uma ambulância destinada à UBS Amarildo Freitas da Cruz. O veículo foi viabilizado por meio da atuação do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), fortalecendo o atendimento médico e garantindo mais segurança e rapidez no transporte de pacientes da comunidade.



Durante a entrega, o parlamentar destacou a importância do investimento para atender as necessidades da população, especialmente das famílias que vivem nos distritos e dependem de um serviço de saúde mais estruturado e eficiente.



“Muito feliz em viabilizar a entrega dessa ambulância para a UBS Amarildo Freitas da Cruz, no distrito de Estrela de Rondônia. É um investimento importante, que vai fortalecer o atendimento na saúde e garantir mais segurança e agilidade no transporte de pacientes da comunidade”, afirmou o deputado.

Laerte Gomes também agradeceu a parceria das lideranças municipais que participaram da solenidade, ressaltando a união de esforços em benefício da população.

“Quero agradecer ao prefeito Sérgio Pedro da Silva, à primeira-dama Glauscy, ao secretário de gabinete Maycon Correia, à secretária de saúde Sirlei Grangeiro e aos vereadores Damiana, Benito e Francisco, que estiveram presentes nesse momento tão importante para a população”, destacou.

O deputado finalizou reforçando seu compromisso com os municípios e distritos de Rondônia, levando investimentos e melhorias que impactam diretamente a vida das pessoas.

“Esse é o nosso mandato, trabalhar com responsabilidade e parceria para levar mais estrutura, dignidade e qualidade de vida para quem vive nos distritos e precisa de um atendimento de saúde cada vez melhor”, concluiu.