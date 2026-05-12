Eyder Brasil promove II CISFAL em Porto Velho com foco no combate aos crimes de fronteira

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 12/05/2026 às 10h59

O deputado estadual Eyder Brasil, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, promove o II CISFAL - Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras das Assembleias Legislativas. O evento acontece nos dias 14 e 15 de maio, no auditório da ALERO, em Porto Velhoe reúne parlamentares, especialistas e representantes das forças de segurança para debater estratégias de combate aos crimes transfronteiriços.

"Rondônia está na linha de frente. Nossa fronteira com a Bolívia é uma das principais rotas do crime organizado na América do Sul, e não podemos enfrentar isso de forma isolada. O CISFAL existe para unir parlamentares, forças de segurança e especialistas em torno de soluções concretas para quem vive e trabalha nessa região", afirmou o deputado.

A programação inclui painéis sobre cooperação internacional, uso de tecnologia na segurança pública, integração de inteligência e formulação de políticas públicas voltadas às regiões de fronteira.