Jean Oliveira garante ônibus leito de mais de R$ 2 milhões para transporte de pacientes de Alta Floresta

Por Ricardo Barros

Publicada em 12/05/2026 às 10h44

A população de Alta Floresta d'Oeste comemora uma importante conquista para a saúde pública do município. O deputado estadual Jean Oliveira (PRD), líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), garantiu recursos para a aquisição de um moderno ônibus leito avaliado em mais de R$ 2 milhões, destinado ao transporte de pacientes que realizam tratamento médico em Porto Velho.

A conquista atende aos pedidos dos vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia, que levaram ao parlamentar a necessidade urgente de melhorar as condições de transporte dos pacientes que enfrentam viagens de aproximadamente 600 quilômetros até a capital do estado em busca de consultas, exames e tratamentos especializados.

O novo ônibus executivo já foi adquirido e representa um avanço histórico para o município, oferecendo mais conforto, dignidade e segurança aos pacientes. O veículo conta com poltronas leito, internet, banheiro e ar-condicionado, garantindo mais qualidade durante o deslocamento dos moradores que dependem do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

O deputado Jean Oliveira destacou que o investimento reforça seu compromisso com Alta Floresta d’Oeste e com a saúde da população rondoniense. “Quando falamos em saúde, estamos falando de cuidar de vidas. Muitas famílias passam horas na estrada em busca de atendimento médico e sabemos o quanto esse momento é difícil para quem está lutando pela cura. Esse ônibus representa dignidade, conforto e respeito com os pacientes do município. Tenho trabalhado para levar investimentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Também quero parabenizar toda a equipe da Prefeitura de Alta Floresta d’Oeste pela celeridade e compromisso nos trâmites administrativos para garantir o recebimento do recurso e a rápida aquisição do ônibus. Isso mostra responsabilidade e compromisso com a população”, afirmou o deputado.

O prefeito Gio Damo agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela parceria e destacou a importância do investimento para o município. “Quero agradecer por destinar esse importante recurso para Alta Floresta d’Oeste. O deputado é um grande parceiro do nosso município e sempre tem demonstrado compromisso com a nossa população. Esse ônibus representa mais conforto, dignidade e segurança para os pacientes que precisam viajar até Porto Velho em busca de tratamento médico. É uma conquista muito importante para nossa cidade”, declarou o prefeito.

O vereador Álvaro Bueno ressaltou a parceria e destacou que o benefício é resultado de um trabalho político sério em defesa do município. “Esse é um investimento histórico para Alta Floresta d’Oeste. Quero agradecer ao deputado por atender nosso pedido e demonstrar mais uma vez seu compromisso com nossa população. Esse ônibus vai garantir mais conforto e segurança para os pacientes que precisam viajar em busca de tratamento de saúde. É uma conquista muito importante para o município”, declarou Álvaro Bueno.

A vereadora Tia Fia também destacou a sensibilidade do parlamentar em atender a demanda apresentada pelos vereadores do município. “Hoje é um dia de muita alegria. Essa conquista mostra a força da união e da boa política, feita com responsabilidade e compromisso com as pessoas. O deputado ouviu nosso pedido e garantiu esse importante investimento para a saúde. Quem ganha é a população, especialmente os pacientes que agora terão mais dignidade durante as viagens para tratamento”, afirmou Tia Fia.

Com mais esse investimento, Jean Oliveira reforça sua atuação municipalista e consolida sua parceria com Alta Floresta d’Oeste, levando recursos e ações que impactam diretamente na qualidade de vida da população.