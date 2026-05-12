Viviane Araújo revela desconforto ao beijar Belo em novela e impõe limite para aceitar papel na Globo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 11h05

O reencontro profissional entre Viviane Araújo e Belo, após anos afastados desde o fim do casamento, trouxe situações delicadas nos bastidores da novela Três Graças, da TV Globo. A atriz revelou que precisou estabelecer condições antes de aceitar viver Consuêlo, personagem que faz par romântico com Misael, interpretado justamente pelo ex-companheiro.

Durante entrevista ao programa Melhor da Tarde, Viviane contou que deixou claro ao autor Aguinaldo Silva que não toparia cenas mais íntimas entre os personagens. Segundo ela, a proposta só faria sentido se fosse conduzida de maneira respeitosa, sem apelação.

“Só falei que não faria cena de sexo. Não faria sentido. Acho que eu não ficaria confortável.”

A atriz admitiu que, embora tenha encarado o trabalho com profissionalismo, a gravação das cenas de beijo trouxe um desconforto inevitável pelo histórico entre os dois.

“Teve esse incômodo de: ‘Vou ter que beijar esse cara que, porr*, é meu ex’.”

Viviane também relatou que ela e Belo passaram anos sem qualquer contato após o término do relacionamento, encerrado em 2007. Segundo a artista, o reencontro aconteceu apenas no contexto das gravações, sem conversas sobre o passado.

De acordo com ela, houve um período de preparação antes do início das cenas, justamente porque sua personagem já entraria com a trama em andamento. Quando finalmente se encontraram, a abordagem foi objetiva e restrita ao ambiente de trabalho.

Ao ser questionada se Belo teria pedido desculpas por episódios antigos da relação, Viviane descartou qualquer expectativa nesse sentido e afirmou que estava focada exclusivamente na atuação.

Outro ponto de incômodo surgiu fora da novela. A atriz contou que o cantor passou a usar imagens românticas dos personagens durante apresentações musicais, o que a desagradou. Após a situação, pediu que o material deixasse de ser exibido.

“Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar.”

Segundo Viviane, o pedido foi feito de forma amigável, por meio de sua equipe, porque considerou inadequado utilizar cenas da obra televisiva em um contexto diferente daquele para o qual foram produzidas.

Nos bastidores da decisão de aceitar o papel, a atriz revelou que conversou longamente com o marido, Guilherme Militão. Ela disse que expôs as preocupações sobre o projeto, especialmente pela repercussão externa que a escalação poderia gerar.

Militão, segundo Viviane, demonstrou apoio desde o início e reforçou confiança no profissionalismo da esposa, alertando apenas para o impacto da exposição pública em torno da situação.