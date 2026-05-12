Rússia testa míssil balístico intercontinental com alcance de 35.000 km e diz que vai lançá-lo até o fim do ano

Por G1

Publicada em 12/05/2026 às 10h13

A Rússia anunciou ensta terça-feira (12) que fez o teste final de seu míssil balístico intercontinental Sarmat, com capacidade nuclear e de alcançar alvos a até 35 mil quilômetros de distância.

O comandante das forças de mísseis estratégicos da Rússia, Sergei Karakayev, anunciou que o teste foi concluído com sucesso. Após a informação, o presidente russo, Vladimir Putin, disse queplaneja colocar o Sarmat em operação até o final deste ano.

Este foi o segundo teste do Sarmat, e também o final, segundo a Rússia. Veja, abaixo, imagens do lançamento do primeiro teste do Sarmat, em 2022:

O Sarmat faz parte de uma série de outros mísseis apresentados em 2018 como "invisíveis" por Vladimir Putin. Segundo Putin, o Sarmat é capaz de "derrotar todos os sistemas antiaéreos modernos".

O míssil tem capacidade de transportar dez ou mais ogivas nucleares, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos.

Segundo o governo russo russos, o Sarmat é o míssil mais poderoso com a maior distância do mundo para atingir alvos, o que aumenta significativamente o poder de combate das forças nucleares estratégicas do país.

“O Sarmat é o míssil mais poderoso com o maior alcance de destruição de alvos do mundo, o que aumentará significativamente o poder de combate das forças nucleares estratégicas de nosso país”, afirmou o Minist´rério da Defesa.