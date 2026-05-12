Notícias do Ténis 2026: rankings, resultados e odds para apostas

Por Redação

Publicada em 12/05/2026 às 10h40

A temporada de ténis de 2026 já passou da metade da fase de saibro, e o ranking ATP sofreu mudanças que impactam diretamente o mercado de apostas. Carlos Alcaraz lidera com 13.590 pontos, seguido por Jannik Sinner com 12.400 e Casper Ruud com 5.205. No WTA, Iga Świątek mantém o topo com 11.025 pontos e Coco Gauff o terceiro com 7.278. Para quem acompanha modalidades de raquete nas plataformas de apostas em tenis de mesa, a diferença de pontuação entre as duas primeiras posições e o restante ranking cria padrões de precificação que ajudam a explicar o mercado.

Rankings ATP e WTA: o que mudou e como isso afeta as odds

A distância entre Alcaraz e Sinner no topo do ranking ATP é de apenas 1.190 pontos. Ruud, em terceiro, está a mais de 7.000 pontos de distância. Essa concentração de pontos nos dois primeiros cria um mercado de apostas onde as odds para títulos de Masters 1000 e Grand Slams giram quase exclusivamente em torno desses dois nomes.

No WTA, o cenário é parecido. Świątek segue como principal referência, mas a diferença entre as posições seguintes é menor do que no ATP, o que torna o circuito feminino mais imprevisível para apostadores.

ATP Pontos WTA Referência Alcaraz 13.590 Świątek 11.025 pontos Sinner 12.400 Gauff 7.278 pontos Ruud 5.205 Pegula top 5

Para quem aposta, esse tipo de concentração no topo do ranking ATP significa mercados mais “fechados”, com odds mais baixas para favoritos e menor variação nas apostas simples de vencedor. Em torneios grandes, como Masters 1000 e Grand Slams, Alcaraz e Sinner frequentemente entram com cotações muito próximas, enquanto mercados como handicaps de games, apostas em sets e mercados ao vivo recebem mais atenção quando há oscilações durante a partida.

Já no circuito WTA, a menor distância entre as principais jogadoras gera maior variação nas cotações, especialmente nas fases iniciais dos torneios. Confrontos diretos, condições de quadra e forma recente podem alterar a leitura do mercado, principalmente quando jogadoras menos cotadas chegam com resultados consistentes.

Temporada de saibro: resultados recentes e impacto nas odds

O Madrid Open 2026 está em andamento, e os resultados da primeira semana já moveram linhas em várias casas. O torneio de saibro é historicamente favorável a jogadores com jogo de fundo de quadra, o que beneficia Alcaraz e penaliza jogadores de saque e voleio. Destaques recentes que afetam o mercado:

O resultado da semifinal de Stuttgart contra Jasmine Paolini também alterou a leitura do ranking feminino e as odds para Roland Garros;

Paolini, apesar da derrota, continua com forte presença em múltiplos torneios e já acumula resultados suficientes para ser cotada como surpresa nos Grand Slams;

Ruud entra no saibro com forte histórico de resultados, e os comentários em fóruns especializados apontam para mais um possível título em Masters 1000;

Lehecka superou Musetti com facilidade, sinalizando que o checo está em forma ascendente.

Cada um desses resultados pode mover as odds em tempo real, enquanto os preços tendem a se ajustar gradualmente antes dos torneios maiores. Essa movimentação costuma ser mais visível quando envolve jogadores bem posicionados no ranking ou partidas com forte impacto na leitura do circuito. Em torneios de saibro, fatores como resistência física, consistência nas trocas longas e histórico recente na superfície também influenciam a forma como o mercado interpreta cada resultado. Por isso, a fase anterior a Roland Garros funciona como um período de ajuste contínuo nas cotações.