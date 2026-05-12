Fugitivo do presídio 603 morre em confronto com o BPTAR

Por hora1rondonia.com

Publicada em 12/05/2026 às 08h40

Um foragido da Justiça identificado como Isaia morreu na noite desta segunda-feira (11) após confronto armado com policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), no município de Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, Isaia havia fugido recentemente do Presídio Jorge Thiago Aguiar Afonso (603), unidade prisional localizada na capital rondoniense. Ele teria escapado juntamente com outros dois apenados.

Invasão de residência e cárcere privado

Após a fuga, os criminosos seguiram até uma residência situada na Estrada da Penal, onde invadiram o imóvel e renderam os moradores. As vítimas foram mantidas em cárcere privado por várias horas sob ameaças constantes.

Segundo relatos obtidos pela reportagem, o trio roubou diversos pertences da família, incluindo uma motocicleta, antes de fugir do local tomando rumo ignorado.

Equipes do BPTAR iniciaram diligências intensivas após receberem informações sobre a localização dos fugitivos. Os suspeitos foram encontrados na Rua Rio Preto, bairro União, em Candeias do Jamari.

Ainda conforme as informações policiais, ao perceberem a presença das guarnições, os criminosos teriam reagido à abordagem, dando início a um confronto armado.

Durante a troca de tiros, Isaia foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais militares e encaminhado com urgência ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho, porém não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Outros fugitivos seguem sendo procurados

Os outros dois apenados conseguiram fugir novamente durante a ação policial e, até o momento, não foram localizados. A Polícia Militar realiza buscas na região com o objetivo de capturar os suspeitos.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar todos os detalhes da ocorrência, incluindo as circunstâncias do confronto e a participação dos demais envolvidos.

A Polícia reforça que qualquer informação que possa ajudar na localização dos foragidos pode ser repassada de forma anônima através dos canais oficiais de denúncia.