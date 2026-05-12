Forças de segurança participam de operação integrada contra o crime organizado

Por Alana Santos

Publicada em 12/05/2026 às 09h22

Em apoio à Operação Audácia IX, deflagrada nesta segunda-feira (11) pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO), o governo de Rondônia mobilizou equipes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), ao lado de outras forças de segurança, para o cumprimento de mandados de prisão e busca contra investigados suspeitos de integrar organização criminosa. A ação reuniu mais de 300 agentes simultaneamente em quatro estados: Rondônia, Acre, Ceará e Paraná.

Em Rondônia, as ações se concentram em Porto Velho, incluindo os distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Abunã, além de Candeias do Jamari e São Miguel do Guaporé. Ao todo, estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 34 mandados de prisão temporária, para instruir Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a atuação da organização criminosa e outros delitos identificados ao longo da investigação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a operação Audácia IX é resultado de um investimento do estado em segurança pública, em estrutura, capacitação e integração institucional.

ATUAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Em Porto Velho, nove mandados foram cumpridos em cinco unidades prisionais do estado. A Sejus atuou no mapeamento dos alvos e no apoio direto ao cumprimento dos mandados de prisão. A ação também busca recapturar foragidos da Justiça e identificar possíveis flagrantes durante o patrulhamento nas regiões-alvo. Entre os crimes investigados estão tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Em coletiva no MPRO, autoridades apresentam os resultados da Operação

O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou que a participação da secretaria na operação reforça o papel da Polícia Penal como força estratégica de segurança pública, atuando de forma integrada com as demais instituições no enfrentamento ao crime organizado em Rondônia.

INTEGRAÇÃO

A operação reuniu equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRO (Gaeco), dos Gaecos do Acre e do Ceará, da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado da Sesdec, além de unidades da Polícia Militar (PMRO), Polícia Civil (PCRO), Polícia Técnico-Científica (Politec), Polícia Penal (PPRO), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senapen) e Exército Brasileiro (EB). Entre os grupamentos mobilizados estão o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), Grupo Especial de Operações Penitenciárias (GEOP), Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE) e o Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva.

Segundo o secretário da Sesdec, Hélio Pachá, a operação é resultado de um trabalho contínuo de planejamento e união entre as instituições, com capacidade de mobilizar diferentes grupamentos de forma simultânea e coordenada. “A participação do estado na Operação Audácia IX reforça o compromisso do governo de Rondônia com uma segurança pública que se constrói na integração, no planejamento e na capacidade de resposta das instituições que protegem a sociedade rondoniense,” pontuou.