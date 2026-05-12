Nova estrutura amplia o acesso à saúde, fortalece o SUS e garante atendimento mais digno e eficiente para a população

Por Augusto Soares

Publicada em 12/05/2026 às 08h39

Em meio aos desafios enfrentados diariamente pela saúde pública, a construção do Hospital Municipal de Porto Velho representa um passo importante no compromisso da Prefeitura com o cuidado das pessoas.

Pensado para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais dignidade à população, o espaço contará com estrutura moderna e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde, fatores que vão permitir maior agilidade e eficiência no cuidado às pessoas.

“O Hospital Municipal representa um marco para Porto Velho. Estamos construindo uma estrutura pensada para cuidar das pessoas com mais dignidade, acolhimento e eficiência, fortalecendo a nossa rede própria de saúde e garantindo mais acesso para quem mais precisa”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Adriana Prado disse que a população de Porto Velho, há décadas, anseia por melhorias na qualidade da saúde. A expectativa com a implantação do hospital é oferecer não apenas serviços, mas também atendimento especializado e de qualidade, para reduzir o impacto social causado pelas longas filas e pela dependência de recursos estaduais.

“Porto Velho busca consolidar sua posição como capital com estrutura própria e uma rede organizada, capaz de ampliar a oferta de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos, garantindo um cuidado mais completo e humanizado para a população”.

MAIS ATENDIMENTO

A nova estrutura, ao integrar tecnologia e conhecimento científico, por também se tratar de um Hospital Universitário, visa à otimização e ampliação da capacidade de atendimento e, principalmente, à resolução eficaz dos casos clínicos. A equipe, composta por profissionais com forte embasamento acadêmico e em contato direto com avanços científicos e tecnológicos, vai garantir cuidado de excelência.

Ele também chega como reforço estratégico e oportuno, já que atualmente as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) enfrentam alta demanda e dependência da rede estadual para muitos casos. Mariana avalia que, com o Hospital Municipal, será possível oferecer soluções mais rápidas e qualificadas, para que os pacientes retornem às suas atividades em menor tempo.

O atendimento continuará sendo realizado por meio do sistema de regulação integrado do SUS, tendo a unidade básica de saúde como porta de entrada. A partir dela, o paciente poderá ser encaminhado para atendimento especializado, pronto atendimento ou acompanhamento contínuo de doenças crônicas, sem precisar esperar o agravamento do quadro para receber assistência.

“Com a ampliação da capacidade de atendimento, o município poderá oferecer um fluxo mais ágil e organizado para os pacientes do SUS. A proposta é garantir um cuidado mais preventivo, humanizado e eficiente para a população”, disse a secretária.

O objetivo é garantir um atendimento integrado e contínuo na rede de saúde. O paciente será encaminhado da atenção primária para consultas, tratamentos ou cirurgias, conforme a necessidade. Após o atendimento especializado, retornará à unidade básica para acompanhamento. A proposta busca oferecer mais eficiência, organização e qualidade de vida às pessoas.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Além de fortalecer o cuidado com a população, a nova unidade também vai valorizar os profissionais que atuarão diariamente no atendimento aos pacientes. A proposta é oferecer um serviço mais ágil, humanizado e digno, ampliando o acesso por meio de uma rede própria, em parceria com o governo federal.

“Esses profissionais terão a oportunidade de desenvolver suas residências e pós-residências no próprio hospital e permanecer na instituição, uma vez que teremos condições de promover a pesquisa científica e a qualificação contínua”.