Homem se apresenta como faccionado e promete matar familiares

Por Folha do Sul

Publicada em 12/05/2026 às 08h30

Segundo o registro do caso, o ex-detento, que está com indícios de tuberculose em estado avançado



No início da noite de ontem, a Polícia Militar enviou uma guarnição até uma residência, em Vilhena, onde um rapaz de 22 anos, que tinha saído recentemente da cadeia na cidade de Ji-Paraná, estaria ameaçando de morte os próprios familiares.



Segundo o registro do caso, o ex-detento, que está com indícios de tuberculose em estado avançado, foi proibido de visitar um irmão em virtude de a esposa dele vir enfrentando uma gravidez de risco. A medida foi adotada pelo temor de que a gestante pudesse ser infectada.



O acusado, que veio de Ji-Paraná para Vilhena, onde a mãe passará por cirurgia, começou a apresentar um comportamento agressivo ao ser barrado na casa do irmão. De acordo com o registro do caso, ele ameaçou matar a cunhada gestante e todos os outros que estivessem na residência.



Para causar ainda mais pânico entre os parentes, o ex-apenado disse pertencer a uma facção criminosa, alegando ocupar posição de destaque na organização. Isso aumentou ainda mais o temor de que ele realmente pudesse cumprir aas ameaças de morte.



Ao ser abordado, o suposto faccionado “apresentou comportamento agitado, exaltado, irônico e desrespeitoso perante a guarnição”. Quando recebeu voz de prisão, o denunciado investiu contra os policiais, desferindo socos e pontapés, o que obrigou os militares a usar a força para algemá-lo.



Antes de ser levado para a Unisp, o marginal confesso se recusou a assinar os documentos se comprometendo a comparecer em juízo. A família pediu medida protetiva para mantê-lo afastado, diante de suas juras de vingança violenta.