Jovem grávida morre em grave acidente na BR-364 em Jaru

Por jaruonline.com

Publicada em 12/05/2026 às 08h20

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na tarde desta segunda-feira (11), no km 429 da BR-364, em Jaru, nas proximidades da entrada do aeroporto do IG.

De acordo com as primeiras informações, uma jovem seguia pela rodovia sentido perímetro urbano de Jaru quando, ao passar por uma curva, acabou colidindo de frente contra uma carreta, caindo ao solo já sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, assim como equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Perícia Técnica também esteve no local realizando os trabalhos para apurar as circunstâncias do acidente.

A vítima foi identificada como Katrini Stefani Carmo, de 22 anos. Segundo informações preliminares, a jovem estaria grávida e também já era mãe de uma criança.

O trânsito ficou totalmente interditado nos dois sentidos da rodovia durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos periciais. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção devido à movimentação das equipes de resgate e investigação.

Informações que circulam nas redes sociais apontam que a jovem teria tentado tirar a própria vida no ano passado. No entanto, até o momento não há confirmação oficial de qualquer relação entre o fato anterior e o acidente registrado nesta segunda-feira.