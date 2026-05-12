SINTERO se reúne com a gestão municipal de Pimenta Bueno e reforça pauta de valorização da educação

Por Sintero

Publicada em 12/05/2026 às 08h26

O SINTERO participou, na última quinta-feira (7), de uma importante reunião com a gestão municipal de Pimenta Bueno para tratar de pautas fundamentais da categoria da educação. O encontro ocorreu em clima de respeito, diálogo e construção coletiva, reforçando o compromisso do sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação.

Entre os principais pontos discutidos, estiveram:

* Construção do Plano de Carreira da Educação para técnicos/as e professores/as;

* Revisão da nomenclatura dos cargos, atualmente denominados como vigia, merendeira, entre outros, para a denominação de técnico educacional;

* Valorização de acordo com o nível de formação dos profissionais da educação.

“O SINTERO seguirá firme no diálogo com a gestão municipal, mas também atento e vigilante para que as pautas da categoria avancem de forma concreta. A construção de um Plano de Carreira da Educação é fundamental para garantir valorização, reconhecimento e melhores condições aos profissionais que fazem a educação pública acontecer em Pimenta Bueno”, destacou a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi.

Como encaminhamento, o SINTERO solicitou oficialmente à gestão municipal a criação de uma comissão específica para tratar do Plano de Carreira da Educação, garantindo a participação da categoria nas discussões e na construção das propostas.

O SINTERO seguirá acompanhando de perto todas as tratativas, mantendo o diálogo permanente e lutando por avanços concretos que garantam valorização, reconhecimento profissional e melhores condições para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação de Pimenta Bueno.