Laerte Gomes viabiliza armamentos à PM e reforça investimentos na segurança pública de Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 12/05/2026 às 13h30

O fortalecimento da PM é um investimento direto na paz social e na segurança de cada família rondoniense (Foto: Assessoria Parlamentar)

Na manhã desta terça-feira (12), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve no Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia para a entrega de materiais bélicos adquiridos por meio de emenda parlamentar de sua autoria, atendida pelo Governo do Estado.



O parlamentar foi recebido pelo subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Luis Carlos da Costa Garibaldi, e pelo tenente-coronel Lourenço, durante a solenidade que marcou mais um importante investimento voltado ao fortalecimento da segurança pública no Estado.



Entre os equipamentos entregues estão 10 carabinas fuzis ARAD, que representam um investimento de R$ 150 mil destinados ao fortalecimento das ações da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção da população rondoniense.



Além da entrega do armamento, Laerte Gomes também destacou outros investimentos realizados em prol da segurança pública. Por meio de emenda parlamentar, o deputado destinou R$ 150 mil para o reforço do policiamento na região da Ponta do Abunã, recurso que já foi executado. Outro investimento, no valor de R$ 135 mil, segue em fase de execução para o fortalecimento do policiamento no município de Ouro Preto do Oeste.



Os recursos destinados pelo parlamentar contribuem diretamente para a modernização do aparato operacional da Polícia Militar, oferecendo melhores condições de trabalho aos agentes de segurança e ampliando a capacidade de resposta das forças policiais em diferentes regiões de Rondônia.



Durante a solenidade, Laerte Gomes ressaltou a importância de investir continuamente na segurança pública, reconhecendo o trabalho desempenhado pelas forças de segurança em defesa da sociedade.





Trabalho que se transforma em proteção: emenda parlamentar executada (Foto: Assessoria Parlamentar)



“Segurança pública é uma prioridade. Nosso compromisso é contribuir para que os profissionais que diariamente colocam suas vidas em risco tenham melhores condições de atuação, equipamentos modernos e estrutura adequada para garantir mais proteção à nossa população”, destacou o deputado.



Foto: Assessoria