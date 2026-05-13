Copa do Brasil é destaque neste meio de semana; no Tabelinha, Joer, taekwondo e tênis de mesa

Por João Rafael Costa

Publicada em 13/05/2026 às 14h00

A Copa do Brasil vive uma semana decisiva com definições importantes no mata-mata. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu classificação no placar agregado. No Maracanã, o Fluminense encerrou a sequência sem vitórias ao derrotar o Operário-PR por 2 a 1. Savarino e Acosta marcaram para o Tricolor.

O Internacional também confirmou vaga. Em duelo movimentado no Beira-Rio, o Colorado superou o Athletic-MG por 3 a 2 e avançou com autoridade. Agora, os clubes classificados aguardam o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final.

Jogos desta quarta

A Copa do Brasil segue em alta nesta quarta-feira (13), com confrontos decisivos.

O Atlético-MG encara o Ceará fora de casa com a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo por 2 a 1. Em São Januário, o Vasco recebe o Paysandu em situação confortável, podendo até perder por um gol de diferença.

O Bahia terá missão complicada diante do Remo. Após derrota por 3 a 1 no jogo de ida, o time baiano precisa buscar a reação fora de casa.

O Palmeiras enfrenta o Jacuipense, em Londrina, podendo perder por até dois gols de diferença. Com ausências como Vitor Roque e Bruno Fuchs, Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Já o Santos entra em campo cercado de expectativa. Embalado pela presença de Neymar, o Peixe visita o Coritiba no Couto Pereira após empate sem gols na ida. Quem vencer avança.

Em Mirassol, o time da casa tenta quebrar um retrospecto negativo diante do Bragantino. O técnico Rafael Guanaes ainda não venceu o Massa Bruta. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Tabelinha Rondoniense

Meeting Paralímpico, Joer e competição de tênis de mesa movimentam Rondônia

Tênis de mesa

Espigão do Oeste será palco de disputas neste fim de semana. No domingo (17), o Barracão da Escolinha Esperança recebe o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa, a partir das 8h.

O evento celebra a integração esportiva e cultural da cidade, reunindo atletas e entusiastas da modalidade. Quem ainda não foi contatado pela organização deve procurar a Secretaria de Esportes até esta quarta-feira (13) para confirmar participação e acessar o regulamento.

JOER

A corrida por vagas nas competições nacionais começa nesta terça-feira. Entre os dias 13 e 15 de maio, Porto Velho recebe a seletiva do Joer.

Atletas de diversas regiões do estado disputam classificações para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Brasília, e os Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu.

As disputas individuais acontecerão no Ginásio Cláudio Coutinho, com o judô; na Escola Getúlio Vargas, com o karatê; e no CT Vinícius Danin, com a natação.

Taekwondo

A rondoniense Sandra Soares voltou a se destacar internacionalmente. Aos 65 anos, a mestre conquistou duas medalhas no Pan-Americano 2026, disputado na Arena Carioca 1.

Representando a Seleção Brasileira, Sandra ficou com a prata no Poomsae Individual e o bronze na disputa em dupla, na categoria Sub-65.

Referência na formação de jovens atletas em Rondônia, a mestre comemorou o resultado e afirmou que seguirá treinando em busca de novas conquistas. Para a federação estadual, a atleta simboliza disciplina, longevidade esportiva e projeção internacional para o taekwondo rondoniense.