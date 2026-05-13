Por guajará notícias

Publicada em 13/05/2026 às 10h16

O programa 89 Em Alerta, da Rondônia FM 89,9, apresentado pelos radialistas Jorge Câmara e João Teixeira, recebeu na manhã desta terça-feira, 12 de maio de 2026, a Subtenente BM Ana Carla Mauricio Guanacoma, representante do comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar, Capitão BM Raimundo Pinto dos Santos, para falar sobre a realização da XXII Bike Trilha Ecotur 2026 em Guajará-Mirim.

Durante a entrevista, a militar destacou que o evento já integra o calendário tradicional de atividades esportivas e ecológicas da Pérola do Mamoré, reunindo participantes de diferentes faixas etárias em um momento de esporte, integração social e incentivo à prática de atividades físicas.

As inscrições para a Bike Trilha já estão abertas e podem ser realizadas diariamente, das 07h30 às 18h00. Para participar, cada inscrito deverá doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Todo o material arrecadado será transformado em cestas básicas que posteriormente serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Segundo a organização, os participantes inscritos terão direito à camiseta oficial do evento e também poderão concorrer ao sorteio de bicicletas e diversos brindes oferecidos pelas empresas parceiras e apoiadoras da ação.

A XXII Bike Trilha Ecotur está marcada para o dia 07 de junho de 2026, com saída prevista às 08h00 das dependências do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Guajará-Mirim.

A Subtenente Ana Carla reforçou ainda a importância da inscrição antecipada para melhor organização logística do evento e orientou os participantes a comparecerem mais cedo no dia da trilha para retirada das camisetas e repasse das instruções de segurança.

O Corpo de Bombeiros informou que toda a estrutura de apoio será disponibilizada aos participantes, incluindo ambulâncias, equipes em motocicletas, bombeiros em bicicletas, além de veículos de suporte para recolhimento de bikes que apresentarem problemas mecânicos durante o percurso.

A organização convida toda a população para participar de mais uma edição da Bike Trilha Ecotur, evento que alia esporte, solidariedade e contato com a natureza em Guajará-Mirim.