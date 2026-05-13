PIB per capita de Rondônia entre os 10 maiores do País, vereador agride profissional de imprensa, R$ 3,5 bilhões de investimentos na ferrovia Brasil-Peru

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 13h52

Rondônia – Segundo o IBGE Rondônia está entre os dez Estados com maior PIB per capita do Brasil. A matéria foi publicada por sites especializados e tem Brasília (DF), região Centro-Oeste em primeiro lugar com R$ 129.790 e São Paulo (Sudeste) em segundo, R$ 77.566. Rondônia (Norte) está em décimo, R$ 48.353. Estão à frente Mato Grosso (Centro-Oeste) R$ 74,620 (, Rio de Janeiro, Sudeste (R$ 73.053), Santa Catarina, 67.460 (Sul); Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste), R$ 66.885; Rio Grande do Sul (Sul) 59.736; Paraná (Sul), R$ 58.624 e Espírito Santo (Sudeste), 54.733. Rondônia é o único Estado da Região Norte entre os dez primeiros colocados no ranking. PIB per capita não significa que cada pessoa ganha esse valor, mas o quanto a economia do Estado produz em média, por morador. Os três mais pobres são o Maranhão (Nordeste), R$ 13.973, Alagoas (Norte), R$ 14.458 e Piauí (Norte), 14.531.

Covardia – É lamentável que pessoas sem a mínima qualificação ocupem cargos eletivos, ou seja, foram colocados lá, devido ao voto popular. As agressões do vereador Marcos Combate (Avante), contra o proprietário do site “Se Liga”, Edeval Sheik, que estava na Câmara de Vereadores de Porto Velho produzindo matéria com o vereador Breno Mendes (Avante), demonstra o despreparo de certos indivíduos, que deveriam dar exemplo para a população. O presidente do Sinjor (sindicato da categoria), Zacarias Pena Verde publicou “Nota de Repúdio” condenando a atitude bestial de um dos chamados “representantes” do povo, que agrediu física e verbalmente o profissional de comunicação digital. A agressão foi registrada na polícia, o caso certamente será encaminhado para a Justiça, e será justa, como sempre, e a expectativa é que o presidente do Legislativo Municipal, Gedeão Negreiros (PSDB) tome as devidas providências devido as agressões e a quebra de decoro parlamentar, que deverá cassar o mandato do solerte e covarde agressor. Não se pode proteger quem se escuda em um mandato com a certeza da imunidade. É necessário que se faça Justiça! Se foi denegrido, existem meios judiciais, jamais agressões.

Título – No dia 6 deste mês foi encerrado o prazo para regularização do Título Eleitoral. Em Rondônia, mais de 120 mil pessoas dependiam do serviço. Quem não conseguiu se regularizar não terá condições de votar nas eleições gerais de outubro. Até o dia 3 de novembro o sistema permanecerá bloqueado. No período não serão expedidos o primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar pendências. Estão disponíveis os serviços de emissão de certidões eleitorais; pagamento de multas; impressão do título de eleitor, além de consultas sobre a situação eleitoral. Além de não poder votar, quem não regularizou a situação também estará impedido de obter passaporte, de ser empossado em cargo público e certamente terá dificuldades para matrícula em instalações públicas de ensino. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), deverá anunciar em breve quantas pessoas deixarão de votar este ano, porque não regularizaram a situação eleitoral.

Ferrovia – A ligação dos oceanos Atlético e Pacífico, via ferrovia vai ganhando espaços. Brasil e China negociam a construção da ferrovia ligando o Porto de Ilhéus, na Bahia, ao Porto Chancay, no Peru com empreendimento em torno de US$ 3,5 bilhões, segundo informações do jornal “Diário do Comércio”. O transporte rodoviário do Brasil para a Ásia, hoje, demora em torno de 40 dias, mas com a rota marítima-ferroviária ficará reduzida a 28 dias. O traçado preliminar é Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, até a fronteira com o Peru. Desde junho de 2025 que o projeto não avança. Segundo o Ministério dos Transportes, depende de estudos ambientais e técnicos complexos, além da diplomacia financeira. A ferrovia bioceânica é fundamental para reduzir custos logísticos. Rondônia já tem um profissional especializado na área para representar as demandas no setor ferroviário no Estado, com pós-graduação em engenharia ferroviária, o juiz arbitral Epaminondas Passos dos Reis, que dirige as Câmaras Arbitrais em Rondônia.

Campanha – Já temos vários pré-candidatos aos diversos cargos eletivos que estarão em disputa no próximo mês de outubro. Mas no Estado a escolha do próximo governador predomina no noticiário regional. Hoje temos cinco trabalhando as pré-candidaturas ao cargo ocupado por Marcos Rocha, presidente regional do PSD, que está no segundo mandado consecutivo. Hildon Chaves já tem inclusive o pré-candidato a vice, o deputado estadual Cirone Deiró, ambos do UB; o PT tem ex-deputado federal Expedito Netto; o PL o presidente regional do partido, senador Marcos Rogério, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), e o advogado Samuel Costa (PSB). A pré-campanha, ainda, não está em ritmo acelerado, porque há limitações. No período de 11 de junho a 19 de julho teremos a Copa do Mundo de Futebol, nos Estados Unidos, Canadá e México, e a política e o processo sucessório ter uma trégua. Após a Copa, a sucessão estadual deverá ganhar força, pois as convenções partidárias ocorrerão de 20 de julho a 5 de agosto, quando realmente será dada a larga para as Eleições 2026.

Respigo

Um dos assuntos predominantes nos bastidores da política regional é sobre o futuro político do senador e presidente do MDB, Confúcio Moura. Concorrerá à reeleição ou disputará o Governo do Estado? +++ O posicionamento de Confúcio definirá, inclusive, as futuras parcerias partidárias. Como o caso do PDT, presidido pelo ex-senador Acir Gurgacz, que formata uma pré-candidatura ao Senado +++ Quem está percorrendo vários municípios no Estado é o vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça (PSD). Ele é pré-candidato a deputado estadual e busca ocupar espaços políticos, inclusive nos Distritos de Porto Velho, alguns com população e economia superiores a alguns municípios +++ O ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Porto Velho, Hermínio Coelho (Avante) é pré-candidato a deputado estadual. Ele tem enorme trânsito junto aos servidores da Ale-RO e chances reais de conseguir retornar ao Legislativo Estadual +++ Jogos de hoje pela Copa do Brasil com início às 18h. Juventude e São Paulo, Vasco e Paysandu +++ Às 18h30, Coritiba e Santos. Às 19h30 Mirassol e Bragantino +++ Mais três jogos encerram a rodada. Jacupiense e Palmeiras, Remo e Bahia, além de Ceará e Atlético (MG), todos com início às 20h30.

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