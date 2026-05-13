Em guerra com o Irã, Netanyahu costura aliança secreta com os Emirados

Por CNN BRASIL

Publicada em 13/05/2026 às 14h19

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizou uma “visita secreta” aos Emirados Árabes Unidos durante a guerra entre EUA e Israel contra o Irã e se reuniu com o presidente emiradense, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, informou o gabinete de Netanyahu nesta quarta-feira (13).

A visita resultou em um “avanço histórico” nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, sem informar quando a viagem ocorreu.

O anúncio marcou a primeira vez que Israel reconheceu publicamente uma viagem de Netanyahu aos Emirados Árabes Unidos.

O avanço histórico pode se referir ao envio de uma bateria do sistema israelense Iron Dome para os Emirados Árabes Unidos.

No início deste mês, a CNN informou que Netanyahu ordenou secretamente que os militares israelenses enviassem ao país uma bateria do sistema projetado para interceptar projéteis de curto alcance, além de soldados para operá-lo.

Na época, vários autoridades israelenses disseram à CNN que, à medida que os Emirados Árabes Unidos se afastam de seus aliados tradicionais por causa da posição deles sobre a guerra com o Irã, Israel vê uma oportunidade sem precedentes para fortalecer ainda mais os laços entre os dois países.