Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/05/2026 às 13h40

O confronto entre Guaporé FC e Gazin Porto Velho, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou novo horário e será realizado às 15h deste domingo (17), em Porto Velho. A alteração foi oficialmente confirmada pelas equipes envolvidas e pela organização da competição.

A partida é tratada como importante para as pretensões dos dois clubes no torneio nacional. Jogando em casa, o Gazin Porto Velho tenta transformar o apoio da torcida em vantagem para buscar mais um resultado positivo na competição. Do outro lado, o Guaporé entra em campo com a necessidade de somar pontos longe de seus domínios para permanecer na disputa por uma vaga na próxima fase.

A expectativa em torno do duelo também vem sendo alimentada pelo interesse dos torcedores do futebol rondoniense. O embate reúne duas equipes que buscam consolidar espaço em competições nacionais e ampliar protagonismo no cenário esportivo regional.

Com jogos equilibrados e maior presença de público nos estádios, a Série D segue movimentando os clubes da Região Norte e ampliando a visibilidade do futebol de Rondônia no calendário brasileiro.