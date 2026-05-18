Sinalização divergente é identificada e corrigida na avenida Amazonas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/05/2026 às 16h23

Equipes da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), seguem realizando ações de reorganização da sinalização viária em diversos pontos da capital, com o objetivo de garantir mais segurança, fluidez no trânsito e melhoria da mobilidade urbana.

Na manhã desta segunda-feira (18), foi identificada a instalação de uma sinalização divergente da prevista tecnicamente para o cruzamento da rua Bandeirantes com a avenida Amazonas, na zona Leste de Porto Velho.

“Assim que a situação foi constatada, equipes da Semtran realizaram o isolamento e a cobertura preventiva das placas, evitando transtornos aos condutores e demais usuários da via”, destacou o secretário da Semtran, Iremar Torres.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou que a reorganização da sinalização faz parte do compromisso da gestão com a segurança no trânsito e a mobilidade urbana da capital. “Nosso objetivo é garantir um trânsito mais seguro, organizado e eficiente para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As equipes seguem atentas para corrigir situações que possam colocar a população em risco e melhorar cada vez mais a mobilidade em Porto Velho”.

A Secretaria também executa ajustes e reorganização da sinalização em outras vias da capital, como as ruas Neuzira Guedes, Idalva Fraga, Antônio Fraga, Caruana, Jorge Santos, Antônio Violão, Eldorado, Francisco Menezes, Bandeirantes, Maué, Borba e Humaitá.

A Semtran reforça que todas as medidas adotadas têm como objetivo preservar a segurança viária e garantir o adequado ordenamento do fluxo de veículos e pedestres.

A Secretaria permanece à disposição da população e reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da mobilidade urbana em Porto Velho.