Judiciário mobiliza rede de proteção, crianças e adolescentes em ações do maio laranja

Por tj-ro

Publicada em 18/05/2026 às 16h41

Mais de 800 crianças e adolescentes participam de ações de conscientização e prevenção promovidas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), por meio da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As mobilizações ocorreram em escolas, instituições e espaços comunitários de diferentes regiões do estado.

As atividades foram coordenadas pelos Núcleos Psicossociais (Nups) de Apoio às Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes em Colorado do Oeste, Nova Brasilândia e Machadinho D’Oeste. As atividades incluíram palestras, rodas de conversas e orientações sobre identificação de violências e como pedir ajuda, por exemplo.

Outro destaque da programação foi a capacitação da rede de proteção realizada em Nova Mamoré, dentro do Projeto Miracema, iniciativa desenvolvida desde 2017 para o enfrentamento ao abuso sexual.

Durante o encontro, profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), representantes da saúde, educação e Conselho Tutelar debateram temas como prevenção da revitimização, aplicação da Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e, ainda, sobre o fortalecimento da atuação integrada da rede de atendimento às vítimas.