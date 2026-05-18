Governo promove capacitação no Transferegov e fortalece execução de convênios com recursos da União

Por Angélica Nunes

Publicada em 18/05/2026 às 16h45

Com foco no fortalecimento da gestão pública e na qualificação técnica para captação e execução de recursos federais, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), por meio da Coordenadoria da Rede de Parcerias – Elo Rondônia, realizou entre os dias 11 e 15 de maio de 2026, o Módulo A do curso “Sistema de Convênios no Transferegov”.

A capacitação abordou temáticas voltadas à operacionalização e gestão de convênios, incluindo cadastramento de propostas e plano de trabalho, criação de programas no Transferegov, análise de propostas, elaboração de projetos sociais para captação de recursos da União, além de orientações sobre a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 e acesso à plataforma Transferegov.

O treinamento teve como público-alvo servidores e técnicos das secretarias estaduais e das prefeituras municipais, visando aprimorar a eficiência na execução das transferências voluntárias e ampliar a efetividade das políticas públicas.

A coordenadora da Unidade Gestora Estadual da Rede de Parcerias – Elo Rondônia, Valéria Moreno Martão, destacou que a capacitação foi dividida em duas turmas. A primeira ocorreu entre os dias 11 e 13 de maio, com participação de servidores estaduais. Já a segunda turma, realizada de 13 a 15 de maio, reuniu servidores dos municípios de Ariquemes e Alto Alegre dos Parecis, além de técnicos da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Segundo a titular da Sepog, Beatriz Basílio Mendes, é um esforço conjunto da gestão contribuir para que os municípios possam melhor gerenciar as transferências de recursos recebidas por meio de convênios da União. “É importante que Estado e municípios se adequem aos modelos de excelência na gestão das transferências de recursos, garantindo mais efetividade na entrega de valor público à população”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na qualificação técnica dos servidores representa um avanço importante para o fortalecimento da administração pública. “A capacitação dos servidores é essencial para garantir mais eficiência, transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. O governo do estado segue trabalhando para fortalecer a gestão e ampliar a capacidade dos municípios e do Estado na execução de políticas públicas que beneficiem diretamente a população”, pontuou.

De acordo com a Gerência de Transferências Governamentais (GTG), a ação integra o planejamento anual de capacitações da Sepog, voltado às boas práticas na captação e execução de convênios, contribuindo para o fortalecimento da gestão estadual e municipal e para a ampliação da efetividade das políticas públicas em Rondônia.