Prefeitura de Porto Velho lança plataforma digital para modernizar atendimento à população

A Prefeitura de Porto Velho lançou, nesta segunda-feira (18), a nova plataforma digital PVH+, criada para aproximar os serviços públicos da população e modernizar o atendimento municipal por meio da tecnologia.
A ferramenta funciona como uma central inteligente de serviços, atendimento e comunicação entre Prefeitura e cidadão, oferecendo acesso rápido, simples e totalmente digital às principais demandas municipais.
A proposta do PVH+ é transformar a experiência da população no acesso aos serviços públicos, reduzindo burocracias, digitalizando processos administrativos e facilitando o atendimento por diferentes canais digitais.
Entre os principais objetivos da plataforma estão a simplificação do acesso aos serviços públicos, a redução da necessidade de atendimentos presenciais, a centralização dos serviços municipais em um único ambiente digital e a oferta de um atendimento mais moderno, rápido e acessível.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a nova plataforma amplia a conexão entre a gestão municipal e a população, além de facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura.
Léo Moraes destacou que a nova plataforma amplia a conexão entre a gestão municipal e a população
“A plataforma permite que o cidadão acesse os serviços pelo computador, WhatsApp com Inteligência Artificial e QR Codes inteligentes, simplificando o acesso da população aos serviços da Prefeitura. Através do PVH+ podemos promover mais oportunidades às pessoas, além de cuidar da qualidade de vida da população”.
Entre as principais funcionalidades disponíveis no aplicativo estão:
• Carta de Serviços Digital;
• Solicitações e Protocolos Digitais;
• Agendamentos;
• Informações sobre Eventos e Turismo;
• Comunicação Oficial da Prefeitura;
• Pesquisas e Participação Popular;
• Avaliação dos Serviços Públicos.
O acesso ao sistema é realizado por meio da conta Gov.br, garantindo autenticação segura, validação da identidade do cidadão e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O PVH+ integra a estratégia de transformação digital da Prefeitura de Porto Velho, com o objetivo de modernizar o atendimento público e aproximar cada vez mais o cidadão da gestão municipal através da tecnologia.
Canais Disponíveis:
Aplicativo Mobile: disponível para Android e iOS.
Plataforma Web: acesso via navegador: https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/
WhatsApp com IA: atendimento automatizado com direcionamento inteligente aos serviços.
QR Codes Inteligentes: permitem acesso rápido aos serviços e campanhas municipais.
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