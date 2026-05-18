Prefeitura de Porto Velho lança plataforma digital para modernizar atendimento à população

Por Letícia Regis

Publicada em 18/05/2026 às 16h30

A Prefeitura de Porto Velho lançou, nesta segunda-feira (18), a nova plataforma digital PVH+, criada para aproximar os serviços públicos da população e modernizar o atendimento municipal por meio da tecnologia.

A ferramenta funciona como uma central inteligente de serviços, atendimento e comunicação entre Prefeitura e cidadão, oferecendo acesso rápido, simples e totalmente digital às principais demandas municipais.

A proposta do PVH+ é transformar a experiência da população no acesso aos serviços públicos, reduzindo burocracias, digitalizando processos administrativos e facilitando o atendimento por diferentes canais digitais.

Entre os principais objetivos da plataforma estão a simplificação do acesso aos serviços públicos, a redução da necessidade de atendimentos presenciais, a centralização dos serviços municipais em um único ambiente digital e a oferta de um atendimento mais moderno, rápido e acessível.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a nova plataforma amplia a conexão entre a gestão municipal e a população, além de facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura.

Léo Moraes destacou que a nova plataforma amplia a conexão entre a gestão municipal e a população

“A plataforma permite que o cidadão acesse os serviços pelo computador, WhatsApp com Inteligência Artificial e QR Codes inteligentes, simplificando o acesso da população aos serviços da Prefeitura. Através do PVH+ podemos promover mais oportunidades às pessoas, além de cuidar da qualidade de vida da população”.

Entre as principais funcionalidades disponíveis no aplicativo estão:

• Carta de Serviços Digital;

• Solicitações e Protocolos Digitais;

• Agendamentos;

• Informações sobre Eventos e Turismo;

• Comunicação Oficial da Prefeitura;

• Pesquisas e Participação Popular;

• Avaliação dos Serviços Públicos.

O acesso ao sistema é realizado por meio da conta Gov.br, garantindo autenticação segura, validação da identidade do cidadão e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O PVH+ integra a estratégia de transformação digital da Prefeitura de Porto Velho, com o objetivo de modernizar o atendimento público e aproximar cada vez mais o cidadão da gestão municipal através da tecnologia.

Canais Disponíveis:

Aplicativo Mobile: disponível para Android e iOS.

Plataforma Web: acesso via navegador: https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/

WhatsApp com IA: atendimento automatizado com direcionamento inteligente aos serviços.

QR Codes Inteligentes: permitem acesso rápido aos serviços e campanhas municipais.