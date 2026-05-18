Obras no Espaço Alternativo ampliam opções de esporte, lazer e convivência social, em Porto Velho

Por Bruna Farias

Publicada em 18/05/2026 às 17h01

O Espaço Alternativo de Porto Velho, um dos locais mais frequentados da Capital para a prática de esportes, lazer e convivência social está passando por uma ampla obra de reforma e ampliação que objetiva garantir mais conforto, segurança e acessibilidade para a população. A obra promovida, pelo governo de Rondônia, conta com investimento de R$ 11.176.357,33 milhões, provenientes de recursos próprios do governo estadual.

Executado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), o projeto contempla a reforma de áreas de descanso, pergolados, pórticos, quiosques, paisagismo, praça histórica e instalação de totens informativos. Além da revitalização da estrutura já existente, o espaço também receberá novos atrativos, ampliando as opções de lazer e atividades físicas para todas as idades, como:

Playgrounds acessíveis e interativos;

Pista de skate no modelo street;

Área para calistenia;

Espaço pet (parcão); e

Academia tubular.

O projeto também prevê a construção de um estacionamento com capacidade para mais de 2 mil vagas entre automóveis e motocicletas, além de iluminação, drenagem e paisagismo adequado.

ANDAMENTO DOS TRABALHOS

Os serviços estão concentrados na construção da pista de skate e da área destinada à calistenia

Atualmente, a obra encontra-se com cerca de 22% de execução, com serviços concentrados na construção da pista de skate e da área destinada à calistenia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização contribui diretamente para o bem-estar da população e para o fortalecimento do turismo local. “As obras em execução no Espaço Alternativo vão possibilitar melhores condições para a prática de atividades físicas e lazer, ao mesmo tempo em que ao oferecer novos atrativos, impulsionará o turismo na Capital”, evidenciou.

De acordo com o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, a urbanização de espaços públicos é fundamental para promover qualidade de vida. “Revitalizar e reformar espaços de convivência é garantir locais adequados para o lazer, o esporte e o convívio familiar, promovendo bem-estar para toda a população”, afirmou.

OUTRAS MELHORIAS NO ESPAÇO

Além das obras de revitalização e ampliação, o governo de Rondônia, por meio da Seosp, também investiu na modernização da iluminação do local, reforçando a segurança e a utilização do espaço durante o período noturno.

Foram instalados cerca de 700 pontos de luz com luminárias de LED, por meio de convênio celebrado entre o governo do estado e a Prefeitura de Porto Velho. No total, foram implantados 14 mil metros de recapeamento, além da instalação de 427 luminárias de LED de 150W, 266 unidades de 70W e mais de 130 suportes de topo duplo, distribuídos a cada 23 metros ao longo da área do complexo.

REFERÊNCIA TURÍSTICA DA CAPITAL

Já reconhecido por ser um dos pontos turísticos utilizados pela população para a prática de atividades físicas, caminhadas, ciclismo, encontros familiares e eventos culturais, o Espaço Alternativo abriga réplicas de monumentos históricos, como o trem da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a muralha do Real Forte Príncipe da Beira.

O Espaço Alternativo também conta com a passarela, de aproximadamente 2,2 quilômetros de extensão ao longo da Avenida, que passou por recente revitalização, reforçando a proposta de valorização do local. Além de sua função estrutural, a passarela é considerada um marco artístico, integrando o conjunto arquitetônico e contribuindo para a identidade visual de um dos principais pontos de convivência da Capital.