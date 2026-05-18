Workshop sobre ferramentas digitais impulsiona inovação e criatividade para estudantes no Baixo Madeira

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 18/05/2026 às 16h33

Com o objetivo de ampliar o acesso à educação digital em comunidades ribeirinhas, incentivando inovação, criatividade e novas possibilidades de aprendizagem por meio da tecnologia, o governo de Rondônia promoveu, no dia 12 de maio, um workshop em parceria com uma empresa multinacional de tecnologia, conhecida por criar softwares de criação digital, marketing e gerenciamento de documentos, para estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Juracy, no distrito de São Carlos, no Baixo Madeira.

A formação, realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), reuniu cerca de 30 participantes e apresentou ferramentas digitais voltadas à produção de conteúdos educacionais e ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas. Durante o workshop, os estudantes conheceram funcionalidades da ferramenta online de design e criação de conteúdo que facilita a produção de materiais visuais e vídeos, sem exigir experiência técnica, e recursos de Inteligência Artificial da empresa, com demonstrações práticas sobre criação de apresentações, vídeos, projetos escolares e materiais criativos.

Durante o workshop, os estudantes conheceram funcionalidades da ferramenta online de design

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa amplia o acesso ao conhecimento e à tecnologia em diferentes regiões do estado. “Levar inovação e inclusão digital para comunidades ribeirinhas fortalece a educação e cria novas oportunidades para os estudantes, preparando os jovens para os desafios do futuro”, evidenciou.

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou que as ações voltadas à educação tecnológica contribuem para o fortalecimento do ensino e para o desenvolvimento de novas competências entre os estudantes da rede estadual. “O contato com ferramentas digitais e recursos inovadores amplia o aprendizado, incentiva a criatividade e aproxima os alunos das transformações do mundo contemporâneo.”

A representante da empresa multinacional, Erica Oliveira, destacou a importância de ampliar o acesso à tecnologia e à educação digital em comunidades ribeirinhas. “Foi uma oportunidade de levar conhecimento, criatividade e inovação aos estudantes, mostrando como a tecnologia pode contribuir no aprendizado e abrir novas possibilidades para o futuro profissional.’’