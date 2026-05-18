TRT-14 promove primeira oficina integrativa para construção coletiva do novo Planejamento Estratégico 2027/2032

Por trt

Publicada em 18/05/2026 às 16h37

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou a Oficina Integrativa INOVA14 com Escuta Ativa, reunindo cerca de 71 gestores/servidores (as) de diferentes setores e unidades do Regional para debater iniciativas, desafios, oportunidades e propostas voltadas à construção do Planejamento Estratégico Participativo (PEP) para o ciclo 2027/2032.

A atividade ocorreu durante todo o dia 15 de maio, no edifício-sede do TRT-14 e integrou a primeira fase do projeto INOVA14, voltada à atualização do diagnóstico institucional e da identidade organizacional do Tribunal. Os participantes foram divididos em quatro grandes grupos de trabalho para interagir sobre temas e perspectivas relacionados às áreas de Pessoas, Orçamento, Comunicação e Tecnologia e Processos Internos utilizando metodologias de escuta ativa e design thinking.

O evento contou com a participação da desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur e do desembargador Francisco José Pinheiro Cruz, além de gestores(as) e equipes técnicas. A condução dos trabalhos foi realizada pelo presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, coordenador-geral da iniciativa e mediador/facilitador. Também participaram, de forma telepresencial, servidores(as) de Rio Branco, magistrados(as) e o vice-presidente e corregedor regional, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo.



Na abertura da oficina, o presidente do TRT-14 destacou a importância da participação coletiva na definição dos próximos passos da instituição. Segundo Ilson Alves Pequeno Junior, a construção do planejamento estratégico precisa seguir a lógica da “pirâmide invertida”, ouvindo quem atua diariamente nas unidades e contribui diretamente para o funcionamento do Tribunal.

“Precisamos ouvir a todos que constroem o Tribunal no dia a dia. A ideia da pirâmide invertida é justamente permitir que as decisões estratégicas sejam construídas a partir da escuta daqueles que estão na ponta, conhecem os desafios reais e ajudam a transformar a instituição”, afirmou o presidente.



O secretário-geral da Presidência e mediador/facilitador do Projeto INOVA14, João Bosco Machado de Miranda, ressaltou que a metodologia adotada busca fortalecer a integração entre as áreas e transformar percepções individuais em soluções institucionais. “A árvore de ideias, a partir da metodologia do design thinking, permite compreender melhor os desafios enfrentados pelas unidades e construir soluções estruturadas, de forma colaborativa, para que o planejamento estratégico reflita as reais necessidades do Tribunal”, destacou o secretário-geral.

A metodologia aplicada durante a oficina buscou promover integração entre as unidades e estimular a construção conjunta de propostas voltadas à melhoria dos processos internos e ao fortalecimento da governança institucional. Entre os objetivos do encontro estavam a identificação de obstáculos, a pactuação de soluções estruturadas e a geração de subsídios para a revisão do Plano Estratégico do TRT-14 dos próximos anos.

De acordo com a programação do INOVA14, esta etapa corresponde à fase de diagnóstico, que contempla a revisão da Matriz SWOT/FOFA e da identidade organizacional do Tribunal.

Participação segue aberta até 29 de maio

Magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as), estagiários(as), aprendizes e terceirizados(as) do TRT-14 têm até o dia 29 de maio para contribuir com o Processo Participativo de revisão da Matriz SWOT/FOFA e da Identidade Organizacional do Tribunal para o ciclo 2027/2032.

A participação é considerada essencial para identificar desafios, oportunidades de inovação e construir, de forma coletiva, os próximos caminhos da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre.

O que ainda faz sentido para o nosso Regional?

Quais mudanças e prioridades precisam ser observadas para o futuro?

As contribuições integram o Planejamento Estratégico Participativo (PEP), iniciativa que busca ampliar o diálogo institucional e fortalecer a construção colaborativa das metas e prioridades do TRT-14.

Os participantes podem acessar o formulário eletrônico para envio das contribuições. Em caso de dúvidas sobre a análise SWOT/FOFA, o material explicativo está disponível no próprio formulário.