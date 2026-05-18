Modernização do Passe Livre garante mais de 1.500 carteiras emitidas

Por Antonia Lima

Publicada em 18/05/2026 às 16h26

cO novo sistema digital do Passe Livre, lançado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), no dia 6 de abril, já apresenta resultados expressivos. Em pouco mais de um mês de funcionamento, mais de 1.600 pessoas já realizaram a solicitação do benefício, tendo 1.549 de carteirinhas já emitidas, garantindo mais acessibilidade, agilidade e praticidade aos beneficiários em todo o estado.

O programa é destinado a pessoas idosas, pessoas com deficiência (PcD) e pacientes em tratamento contra o câncer, assegurando o direito ao transporte intermunicipal gratuito. Com a digitalização do serviço, o processo de solicitação passou a ser realizado de forma online, facilitando o acesso ao benefício e reduzindo a necessidade de atendimentos presenciais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização do programa amplia o acesso da população aos serviços públicos. “Estamos trabalhando para tornar os serviços cada vez mais acessíveis e eficientes. O Passe Livre digital representa inclusão, respeito e dignidade às pessoas que mais precisam desse atendimento, garantindo mais facilidade e rapidez no acesso ao benefício”, pontuou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a implantação do sistema digital trouxe avanços significativos na prestação do serviço. “A modernização da carteirinha do Passe Livre permite mais agilidade na análise dos pedidos e proporciona maior comodidade aos usuários, que agora conseguem realizar a solicitação sem sair de casa. É um avanço importante para melhorar o atendimento à população”, afirmou.

A gerente do Passe Livre, Dilma Fernandes, enfatizou a adesão registrada desde o lançamento da plataforma. “Em pouco mais de um mês já alcançamos números positivos, com mais de 1.600 solicitações realizadas e 1.500 de carteirinhas já emitidas. Isso demonstra que a população aderiu o novo programa e que a ferramenta veio para facilitar a vida dos beneficiários”, explicou.

Quem também comemora os benefícios do novo sistema é Claudenice Vieira, mãe atípica. Ela destacou que o programa tem sido essencial para garantir mais tranquilidade e acessibilidade no deslocamento do filho. “O Passe Livre ajuda muito a nossa rotina. Meu filho utiliza o benefício para os deslocamentos e agora, com o sistema digital, ficou tudo mais fácil e rápido. É um suporte importante para muitas famílias que precisam desse atendimento diariamente”.

AGILIDADE

O novo sistema tornou o processo mais ágil, diminuindo burocracias, como o tempo de espera e o deslocamento. Com a digitalização, o atendimento se tornou mais dinâmico e eficiente, permitindo que o usuário resolva tudo de forma remota. Agora, o pedido pode ser feito de maneira rápida e prática, diretamente pelo site oficial do programa.

Pela plataforma, é possível realizar o cadastro, enviar a documentação necessária, acompanhar cada etapa da solicitação e ainda acessar a carteirinha digital, tudo em poucos cliques. A facilidade no acesso e a clareza das informações tornam o processo mais simples, contribuindo para que mais pessoas consigam utilizar o benefício sem dificuldades, com mais autonomia e segurança.