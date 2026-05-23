Preparativos para 13ª Rondônia Rural Show Internacional aquecem expectativa e movimentam semana no estado

Por Governo de Rondônia

Publicada em 23/05/2026 às 08h30

A semana foi marcada pelos preparativos para a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, a feira agropecuária rondoniense, considerada a maior da região Norte do Brasil, que este ano traz como tema “Exportações e Desenvolvimento”, com programação do dia 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná.

Entre os destaques das ações do governo de Rondônia para impulsionar o evento estão o fortalecimento do agronegócio com o novo Pavilhão da Pecuária de Corte e adiamento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelas empresas participantes. Confira os principais acontecimentos dos últimos dias.

REGIÃO CENTRAL TRANSFORMADA

A região central de Rondônia é transformada pela evolução da feira agropecuária rondoniense, realizada pelo governo de Rondônia, a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que conquistou da agropecuária tecnificada e o segundo melhor desempenho na abertura de novos negócios e geração de empregos em todo o estado, ficando atrás apenas da região Madeira-Mamoré.

RESULTADOS RECORDES

A Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), realizada pelo governo de Rondônia, alcançou números históricos. Na primeira edição, realizada em 2012, a feira movimentou R$ 186 milhões em negócios. Em 2025, o volume alcançou R$ 5,1 bilhões, consolidando o evento como um dos maiores ambientes de negócios do setor produtivo nacional.

ESTRUTURA DA RRSI

A Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece este ano, nos dias 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná, chega à 13ª edição, é marcada pelo crescimento. O que começou em 2012 como um evento mais compacto, realizado em poucos dias e com estrutura em desenvolvimento, tornou-se uma vitrine de tecnologia, inovação e geração de negócios, reunindo milhares de produtores e investidores de diversas regiões do país. A estrutura atual no Centro Tecnológico Vandeci Rack, possibilitou a ampliação de pavilhões e criação de vitrines tecnológicas que impactaram no aumento do número de expositores, além da melhoria na infraestrutura para receber um público crescente a cada ano.

NOVIDADE NA FEIRA

Uma das novidades da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, para fortalecer ainda mais o setor produtivo do estado, está o novo Pavilhão da Pecuária de Corte, espaço voltado à valorização da bovinocultura de corte rondoniense, com programação técnica, demonstrações práticas e debates voltados ao setor.

PRAZO DE PAGAMENTO AMPLIADO

Para fortalecer o ambiente de negócios, oferecendo mais flexibilidade financeira aos expositores e incentivando novos investimentos no estado, o governo de Rondônia publicou o Decreto n.º 31.519, de 6 de maio de 2026, que amplia o prazo para pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido por empresas credenciadas que realizarem negócios ligados à Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). O pagamento pode ser em até três parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento no último dia útil do mês seguinte à ocorrência do fato gerador.

ATENDIMENTO EM SAÚDE

Uma estrutura de pronto atendimento de urgência e emergência da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) estará à disposição do público da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. O espaço da saúde contará com atendimentos médicos, primeiros socorros e suporte laboratorial para atender visitantes, expositores e trabalhadores do evento. Haverá uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, equipe de apoio e ambulância.

EXPOSIÇÃO DE ROBÓTICA

Em meio às novidades da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), o ensino profissionalizante apresentará exposição de robótica, cursos e palestras voltados às ocupações do campo, além de inovações que impactam o agronegócio. Essas ações serão desenvolvidas pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), que mais uma vez gera conhecimento durante a maior feira agropecuária da Região Norte.

PROTAGONISMO DO PRODUTOR RURAL

O protagonismo do produtor rural na vigilância sanitária do rebanho bovino será o tema central do 8º Fórum Rondoniense para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, promovido pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). O evento será realizado na manhã da próxima terça-feira (26), durante a programação oficial da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.

FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS

O espaço irá proporcionar uma experiência imersiva na cultura, gastronomia, artesanato, produção sustentável e ações institucionais voltadas ao fortalecimento das comunidades indígenas

Com o objetivo de incentivar a formalização de empresas e o fortalecimento dos pequenos negócios em todo o estado, o governo de Rondônia promove, de 25 a 29 de maio, a Virada Empreendedora, iniciativa da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), por meio do programa Cidadania Empresarial. Durante o período, serão oferecidos atendimentos gratuitos em diversos municípios de Rondônia para auxiliar empreendedores na abertura de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e formalização de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). As informações completas sobre os pontos de atendimento estão disponíveis no site: cidadaniaempresarial.sefin.ro.gov.br/evento.

POVOS INDÍGENAS

Cultura, produção sustentável, bioeconomia e ancestralidade estarão reunidas no stand da Superintendência dos Povos Indígenas (SI) durante a 13.ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece de 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná. O espaço apresentará ao público a força da produção indígena de Rondônia, aliando tradição, geração de renda e valorização cultural na maior feira de agronegócios da Região Norte. O espaço irá proporcionar uma experiência imersiva na cultura, gastronomia, artesanato, produção sustentável e ações institucionais voltadas ao fortalecimento das comunidades indígenas.