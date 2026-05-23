Classificação na Libertadores e Sul-Americana; Tabelinha Rondoniense tem Boxe e Motocross

Por João Rafael Costa

Publicada em 23/05/2026 às 08h30

Classificação na Libertadores e jogos da Sul-Americana com resultados dos times brasileiros.

Libertadores - O Corinthians cumpriu a missão na Libertadores! Jogando na quinta-feira (21) no Uruguai, o Alvinegro empatou por 1 a 1 com o Peñarol e assegurou por antecipação a liderança do Grupo E. O gol do Timão foi marcado pelo meia Zakaria Labyad, seu primeiro pelo clube.

De olho no Brasileirão, onde luta para sair do Z-4, o técnico Fernando Diniz poupou quase todos os titulares. A estratégia deu certo: garantiu o topo da chave e descansou o elenco para o duelo deste domingo contra o Atlético-MG.

Na quarta-feira

Noite de extremos para os brasileiros na Libertadores. O Flamengo carimbou sua vaga antecipada nas oitavas ao bater o Estudiantes por 1 a 0 no Maracanã, ficando perto da melhor campanha geral. Já o Palmeiras se complicou: perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño em pleno Allianz e cedeu a liderança do Grupo F para os paraguaios.

Em outros grupos, a LDU venceu o Lanús por 2 a 0 e encaminhou a vaga na chave do já classificado Mirassol. A decisão para o Verdão fica para a última rodada.

Sul-Americana - O Atlético-MG fez valer a força da sua casa na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (21), o Galo superou o Cienciano-PER por 2 a 0 na Arena MRV, no encerramento da 5ª rodada da fase de grupos. Os gols da vitória foram marcados ainda no primeiro tempo por Renan Lodi e Bernard.

Com o resultado, o time mineiro embolou de vez a chave e deixou os quatro integrantes com chances de classificação. Agora, o Galo depende apenas de si na rodada final para avançar de fase.

Jogos de quarta-feira

Quarta-feira agitada para os brasileiros na Sul-Americana. O Botafogo manteve a liderança isolada do Grupo E ao “patrolar” o Petrolero por 3 a 0. Na Arena, o Grêmio fez o dever de casa, bateu o Palestino por 2 a 0 e decidirá a vaga direta contra o líder Montevideo City.

O gosto amargo ficou com o Santos, que abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao San Lorenzo e segue lanterna. O Bragantino levou o empate do River Plate nos acréscimos e vai para os playoffs. Já o Vasco, com reservas, levou a virada do Olimpia por 3 a 1.

Tabelinha Rondoniense

Inscrições aberta para curso de arbitragem, capacitação com treinador olímpico no boxe e motocross em Rondônia.

Arbitragem - Quer entrar em campo com autoridade? A FFER Academy está com inscrições abertas até o dia 25 de maio de 2026 para o seu Curso de Formação de Árbitros. É a oportunidade perfeita para quem deseja atuar profissionalmente em competições oficiais de Rondônia.

Com início em junho, o curso tem duração de 230 horas (cerca de 6 meses). Para participar, basta ter idade mínima de 16 anos e ensino médio completo ou em conclusão. O investimento é de R$ 380,00 no Pix ou R$ 400,00 no cartão. Garanta sua vaga.

Boxe - O boxe de Rondônia dará um salto de qualidade. Pela primeira vez no Estado, o técnico da Seleção Olímpica Brasileira, Mateus Alves, realizará um seminário de capacitação técnica. O evento de alto rendimento acontece no dia 27 de junho, no Studio Junior Oliveira, em Vilhena.

Com 8 horas de imersão, o treinador das campanhas da Rio 2016, Tóquio 2021 e Paris 2024 trará métodos da elite nacional e dará certificação da CBBoxe. As inscrições vão até 20 de junho. Não perca.

Motocross - Atenção, amantes do esporte sobre duas rodas; Seringueiras recebe neste fim de semana a terceira etapa do Campeonato Regional Sul de Motocross 2026. O ronco dos motores vai agitar o Loteamento Taboca, com portões abertos e entrada totalmente gratuita para o público.

Realizada pela LIMERO com apoio do Governo de Rondônia, a competição terá disputas emocionantes em várias categorias, como Importada MX3, Força Livre, Feminina e Kids (50cc/65cc). Vai ser um show de adrenalina!