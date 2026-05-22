Ji-Paraná goleia o Pimentense na primeira partida da final do Rondoniense Sub-15

Na noite de quinta feira caiu uma chuva de gols no Geraldão pela primeira partida da final do Rondoniense Sub-15, e não tomou conhecimento do Pimentense que jogava em casa com apoio da torcida. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo o artilheiro da noite abriu o placar após bate rebate na pequena área Bryan balançou as redes Pimentense. O segundo gol veio na parte final do etapa inicial, aos 37 minutos Marcus Gabriel ampliou a vantagem.
Na volta para a etapa final o Ji-Paraná veio determinado a decidir a partida, com apenas 15 minutos ampliou a vantagem para 5 a zero, o terceiro gol foi marcado logo aos dois minutos de novo com Marcus Gabriel, dois minutos depois Bryan marcou o quarto gol e aos 12 minutos Antônio Carlos encerrou o passeio da garotada da BR em Pimenta Bueno. Final no Geraldão Pimentense 0 x 5 Ji-Paraná.
Com o resultado o Ji-Paraná pode até perder por 4 a zero no jogo da volta no estádio Biancão, no próximo dia 28, para ser campeão o Pimentense precisa vencer por 6 gols de diferença ou vencer pela diferença de 5 gols para levar a decisão para os pênaltis, qualquer outro resultado o título fica com o Galo da BR.
