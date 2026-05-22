Nova praça e quadra poliesportiva do bairro Jardim Primavera será inaugurada no próximo dia 05, às 19h

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 14h33

A Prefeitura de Jaru concluiu em menos de dois meses as obras de construção da nova praça e quadra poliesportiva do Jardim Primavera. A estrutura, que recebeu investimento de mais de R$ 620 mil, conta com ponto de ônibus climatizado, bancos, pergolado, paisagismo, calçamento e estacionamento.

A solenidade de inauguração acontecerá na próxima sexta-feira (05), a partir das 19h, com uma partida de futebol entre os times da Prefeitura de Jaru, Câmara de Vereadores e convidados.

A construção da nova praça e quadra poliesportiva do Jardim Primavera foi executada por meio de emenda parlamentar destinada pelo senador Marcos Rogério, mais contrapartida com recursos próprios da Prefeitura de Jaru e atende uma indicação da vereadora Sthella Almeida.

O prefeito Jeverson Lima convidou toda a população para prestigiar a cerimônia. “Será um momento de celebração e integração da comunidade, com muito lazer e diversão para todos e o senador Marcos Rogério estará presente no jogo em que marca mais um golaço para o desenvolvimento do município de Jaru”, convidou.