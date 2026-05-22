Prefeitura lança sistema digital e serviços ambientais passam a funcionar totalmente online a partir de junho

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 14h51

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), anunciou a implantação de uma nova plataforma digital que visa agilizar os serviços ambientais no município. A partir do mês de junho, os procedimentos para emissão de Licenças, Autorizações e Certidões Ambientais passarão a ser realizados de forma totalmente online, diretamente pelo portal oficial da Prefeitura.

Com a nova ferramenta, não será mais necessário o comparecimento presencial para entrega de documentos físicos. Todo o fluxo do processo poderá ser feito digitalmente, desde a abertura do protocolo, envio de documentos e acompanhamento de pendências até a emissão final das licenças e certidões ambientais.

Principais mudanças com o novo sistema:

Protocolos poderão ser realizados de qualquer lugar, 24 horas por dia;

Processos terão maior rapidez na tramitação e análise;

O cidadão poderá acompanhar o andamento das solicitações em tempo real;

Haverá redução significativa no uso de papel, fortalecendo as ações sustentáveis do município.

Todos os serviços estarão disponíveis por meio do portal oficial da Prefeitura de Rolim de Moura, onde o contribuinte poderá acessar a plataforma e escolher o serviço ambiental desejado.

A SEMMADU informa ainda que os processos já protocolados fisicamente antes da implantação do novo sistema continuarão tramitando normalmente até sua conclusão. Já as novas solicitações deverão ser realizadas prioritariamente pela plataforma digital.

Para auxiliar os usuários durante o período de adaptação, a secretaria disponibilizou atendimento para suporte e esclarecimento de dúvidas, por meio do telefone e WhatsApp para atendimento: (69) 92000-1172

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano reforça que a iniciativa marca uma nova fase da gestão pública municipal, com foco na inovação, eficiência e melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.