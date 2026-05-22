Deputada Sílvia Cristina afirma que veio do povo e que a população precisa de oportunidades

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 14h55

Ao participar da solenidade de entrega de certificados de conclusão do curso de Customização de Chinelos, do programa Casa da Comunidade, em Primavera de Rondônia, a deputada federal Sílvia Cristina reforçou as suas origens e que, por ser do povo, conhece a realidade da população.

“Para muitos, pode parecer um simples curso. Mas, para muitas pessoas é uma oportunidade de renda que se abre e que ajuda no orçamento familiar. Eu sei o que é isso, comecei a trabalhar cedo, fui manicure e ajudava a minha mãe com o que ganhava”, destacou.

O programa Casa da Comunidade é uma iniciativa do Ifro Ji-Paraná, com a parceria do mandato da deputada, que destina os recursos, garantindo a realização dos cursos gratuitamente. Em Primavera, foram 22 alunas que concluíram o curso, que foi solicitado pelo vereador e presidente da Câmara, Rogério Barbosa.

A deputada prestigiou a entrega dos certificados, realizada no CRAS, destacando a oportunidade de qualificação, podendo gerar renda extra.

“Quando falo que nossa maior missão é cuidar de gente, é em ações como esta, em parceria com o Ifro de Ji-Paraná, que comprovamos a nossa ação, oferecendo cursos de qualificação e oportunizando uma alternativa de renda, com cursos gratuitos com todo o material, e chancelados pelo Ifro”, disse a deputada.

Segundo a deputada, “a nossa emenda garante o pagamento de colaboradores internos e externos, além da aquisição de todo material necessário para a realização dos cursos e oficinas. Com investimento do nosso mandato, foi possível ainda a aquisição de equipamento e investimento na melhoria do Campus”.

São oferecidos cursos de Informática básica I e II, Corte e Costura - Fabricação de Lingerie, Libras Básico, Mídias Digitais, Chinelo Personalizado I e II e Sabonete Artesanal I e II, atendendo diversos municípios.