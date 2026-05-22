Alero no Agro: implemento agrícola reduz custos e fortalece produção rural em Ji-Paraná

Por Ivanete Damasceno

Publicada em 22/05/2026 às 14h59

Na zona rural de Ji-Paraná, o trabalho coletivo tem sido uma das principais ferramentas para fortalecer a produção no campo. Entre o cultivo, o cuidado com o rebanho e a preparação da silagem, os produtores rurais da região encontraram na união uma forma de reduzir custos e manter a produtividade mesmo nos períodos mais difíceis do ano.



Na Associação dos Produtores Rurais Rio Furquilha, Linha 153, Gleba 1A, a chegada de uma carreta basculante trouxe mais agilidade para a rotina das propriedades, ampliou a produção e reduziu custos. O implemento agrícola foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Nim Barroso (PSD), no valor de R$ 165 mil.



O presidente da associação, Guiomar Nunes Barbalho, explica que o equipamento atende diretamente cerca de 60 associados, além de produtores rurais de outras localidades. “Essa carreta ajuda muito no trabalho da silagem. Enquanto um trator faz o corte, outro já vai puxando a carreta para levar o material até o silo. Isso agiliza bastante o serviço e ajuda os produtores”, destacou.

Além dos associados da Linha 153, a associação também atende produtores da Linha 166 e de comunidades vizinhas, fortalecendo o trabalho coletivo entre as famílias rurais da região.

Segundo Guiomar, antes da aquisição do implemento, muitos produtores precisavam contratar serviços particulares para realizar o transporte da silagem, o que elevava significativamente os custos da produção.

Hoje, por meio da associação, os serviços são disponibilizados aos associados por valores reduzidos. “Se contratar particular, o custo chega a R$ 300 por hora. Pela associação, o produtor paga R$ 180, já com tratorista e todo o suporte. É uma economia muito grande para quem trabalha no campo”, explicou o presidente. Ele ressaltou que o objetivo da associação é justamente fortalecer os pequenos produtores e garantir condições mais acessíveis para a produção rural.

A silagem produzida com auxílio da carreta é armazenada para utilização durante os períodos mais secos do ano, garantindo alimentação adequada ao gado e contribuindo diretamente para a manutenção da produtividade das propriedades rurais.

Além de reduzir custos operacionais, os investimentos em mecanização têm permitido mais eficiência no trabalho realizado pelas famílias produtoras, diminuindo o esforço físico e aumentando a capacidade de atendimento da associação aos agricultores da região.

Alero no Agro

A série “Alero no Agro”, produzida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Assembleia Legislativa de Rondônia, acompanha histórias de produtores rurais que fortalecem o setor produtivo do estado com apoio de investimentos destinados pelo Parlamento estadual. Os conteúdos estão disponíveis no portal institucional da Assembleia Legislativa e no canal oficial da Alero no YouTube, ampliando o acesso da população às informações relacionadas às ações desenvolvidas em apoio ao setor agropecuário do estado.