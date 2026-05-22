Novo terminal do Aeroporto José Coleto avança com assinatura de ordem de serviço em Brasília

Por Natália Pessoa

Publicada em 22/05/2026 às 14h36

Ji-Paraná deu mais um passo importante para a modernização da sua infraestrutura aeroportuária. Nesta quinta-feira (21), o prefeito Affonso Cândido (PL) participou, em Brasília, da cerimônia de assinatura da ordem de serviço que autoriza a execução das obras do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto José Coleto. O ato ocorreu no Palácio do Planalto e representa um marco para o desenvolvimento da região central de Rondônia.

O projeto prevê a construção de um terminal mais moderno, amplo e preparado para atender à demanda crescente do município. A nova estrutura terá mais de 2,2 mil metros quadrados de área construída e capacidade para receber até 240 passageiros simultaneamente nos horários de maior movimento.

Além da ampliação da capacidade operacional, o projeto contempla melhorias estruturais importantes, como implantação de novas esteiras de bagagens, estacionamento ampliado, adequações de acessibilidade e melhorias no sistema viário de acesso ao aeroporto.

A obra foi contratada pelo valor de R$ 29,3 milhões, após processo licitatório realizado pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações de Rondônia (Supel). Os investimentos contam com recursos federais, estaduais e apoio de articulações parlamentares voltadas ao fortalecimento da infraestrutura aeroportuária do município, entre elas a destinação de recursos articulada pelo senador Marcos Rogério.

Para o prefeito Affonso Cândido, a autorização da obra representa uma conquista construída ao longo dos últimos anos por meio da união entre diferentes instituições e lideranças políticas.

“Ji-Paraná tem um papel estratégico para Rondônia e precisava de uma estrutura aeroportuária compatível com o tamanho e a importância da nossa cidade. Esse avanço representa mais desenvolvimento, fortalecimento da economia e novas oportunidades para toda a região”, destacou o prefeito.

Considerado um dos principais polos econômicos do estado, Ji-Paraná vem ampliando sua conectividade aérea nos últimos anos, incluindo operações com voos diretos para outros centros do país. A modernização do Aeroporto José Coleto é vista como fundamental para acompanhar o crescimento econômico regional e fortalecer a mobilidade da população.

A previsão oficial é que o novo terminal seja entregue no segundo semestre de 2027.