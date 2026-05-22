SINTERO: Entidades sindicais convocam trabalhadoras e trabalhadores para Assembleia Geral Unificada

Por sintero

Publicada em 22/05/2026 às 14h31

As entidades sindicais representativas dos servidores públicos municipais de Porto Velho convocam todos os servidores e servidoras do serviço público municipal a participarem da Assembleia Geral Unificada, que será realizada no dia 28 de maio de 2026, a partir das 8h, em frente à sede da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

A convocação abrange todos os trabalhadores e trabalhadoras do município, incluindo servidores da educação, saúde, administração, serviços gerais, fiscalização, assistência, infraestrutura e demais áreas que compõem o serviço público municipal de Porto Velho.

PAUTAS

Discussão das reivindicações gerais dos servidores públicos municipais;

Debate sobre as demandas específicas das categorias do serviço público municipal;

Avaliação do andamento das negociações com a administração municipal;

Definição dos próximos encaminhamentos da luta em defesa dos direitos, da valorização e das condições de trabalho dos servidores públicos municipais.

Serviço:

Data: 28 de maio de 2026

Horário: a partir das 8h

Local: em frente à sede da Prefeitura Municipal de Porto Velho

Confira o edita