Alan Queiroz participa da Festa do Divino Espírito Santo em Costa Marques e destaca tradição no Vale do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 14h35

A comunidade Nueva Brema, localizada no município de Costa Marques, recebeu neste ano a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, considerada uma das manifestações religiosas e culturais mais conhecidas do Vale do Guaporé. Entre os participantes da celebração esteve o deputado estadual Alan Queiroz, que acompanhou as atividades ao lado de moradores e lideranças da região.

Na ocasião, o parlamentar afirmou ter acompanhado a festividade ao lado da amiga Maguinha e de diversas famílias locais, ressaltando a relevância cultural e religiosa do evento para a comunidade. Segundo Alan Queiroz, a participação na celebração representou um momento de fé e valorização das tradições preservadas no interior do estado.

Padrinho da festa, o deputado declarou sentir-se honrado por integrar uma comemoração considerada significativa para a história e para a população do Vale do Guaporé. Em manifestação sobre o evento, ele desejou que o Divino Espírito Santo continue levando “paz, saúde e esperança” às famílias da região.

Realizada anualmente, a Festa do Divino Espírito Santo reúne moradores e visitantes em torno de atividades religiosas, culturais e tradicionais, consolidando-se como um dos eventos de referência em Costa Marques e localidades próximas.