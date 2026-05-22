Alero no Agro: emenda garante regularização fundiária e transforma a vida de produtores rurais em Vilhena

Por Alan Drumond

Publicada em 22/05/2026 às 14h45

A série "Alero no Agro", desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), esteve em Vilhena para acompanhar de perto uma história que representa muito mais do que a entrega de um documento. Para o produtor Messias e a agricultora Cleuza Cardozo, receber o título definitivo da propriedade onde vivem e trabalham há nove anos significa segurança, dignidade e a possibilidade de finalmente sonhar mais alto.

A área de 21 hectares, construída com muito esforço pela família ao longo dos anos, agora oficialmente pertence ao casal. A conquista foi possível graças a uma emenda parlamentar superior a R$ 1 milhão destinada pela deputada estadual Rosângela Donadon (PRD) para fortalecer a regularização fundiária na região.

Regularização fundiária

Durante a visita da equipe da Assembleia Legislativa de Rondônia, o casal abriu as portas da propriedade e mostrou a força da agricultura familiar produzida no interior do estado. Entre plantações e tanques de criação, a terra revela o resultado de anos de dedicação.

Um dos destaques é a produção de maracujá, cultivado com um processo artesanal que exige cuidado diário. A polinização é feita manualmente, flor por flor, um trabalho minucioso que demonstra o empenho da família para manter a produção ativa e de qualidade.

Além do maracujá, a propriedade também conta com cultivo de graviola, goiaba e criação de peixes, atividades que ajudam a garantir renda e sustento para a família.

Com o título definitivo em mãos, Messias e Cleuza agora enxergam um novo horizonte. A regularização da terra abre caminho para financiamentos rurais, investimentos e ampliação da produção, incluindo projetos para expandir os negócios no sistema de semi-confinamento.

A história do casal mostra como a atuação da Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio das emendas parlamentares e do apoio à regularização fundiária, pode mudar a realidade de quem vive da terra. Mais do que um papel, o documento representa tranquilidade, acesso ao crédito e a oportunidade de continuar produzindo com segurança no campo.

Alero no Agro

A iniciativa tem como objetivo destacar, de forma transparente, como os parlamentares estaduais estão contribuindo para o fortalecimento do setor agropecuário, por meio da destinação de emendas. Os conteúdos estão disponíveis no portal institucional da Assembleia Legislativa e no canal oficial da Alero no YouTube, ampliando o acesso da população às informações relacionadas às ações desenvolvidas em apoio ao setor agropecuário do estado.