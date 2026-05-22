Semana do MEI realiza atendimentos e orientações para ajudar os empreendedores

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 15h08

Tem coisa boa chegando para quem empreende em Espigão d’Oeste! Quem vive do próprio trabalho sabe o valor de cada conquista. Da costura ao salão, da marmita ao serviço no campo, o MEI movimenta sonhos, gera renda e fortalece nossa cidade todos os dias.

Pensando nisso, a Semana do MEI chega com atendimentos e orientações para ajudar os empreendedores Espigãoenses na regularização do CNPJ, emissão de DAS, declaração anual e muito mais. Uma oportunidade para tirar dúvidas, organizar a vida empresarial e seguir crescendo com mais segurança e informação.

Serviço

Prefeitura de Espigão d’Oeste

26 de maio

Das 08h às 18h

Espigão d’Oeste cresce quando quem empreende recebe apoio, orientação e oportunidade. Participe e compartilhe com quem precisa desse atendimento!