Prefeitura de Ariquemes convida população para participar da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2026

Por DECOM/PMA

Publicada em 22/05/2026 às 15h13

A Prefeitura de Ariquemes convida toda a população para participar da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2026, um importante momento de transparência, diálogo e compromisso com a gestão pública.

A audiência pública será realizada no dia 27 de maio de 2026, às 8h, no Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI), localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 3960, Setor Institucional.

O encontro tem como objetivo apresentar à população as ações, investimentos e resultados da administração municipal durante os primeiros quatro meses do ano, fortalecendo o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e incentivando a participação cidadã.

A realização da audiência no CEI ocorre em razão das obras de reforma na Câmara de Vereadores.

Além da participação presencial, a população também poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da prefeita no YouTube.

A Prefeitura reforça que a transparência e a participação popular são fundamentais para o desenvolvimento de Ariquemes e para a construção de uma gestão cada vez mais eficiente e comprometida com a população.