Novo caso de hantavírus é confirmado nos Países Baixos

A Organização Mundial de Saúde informou, esta sexta-feira (22), que foi registrado um novo caso de hantavírus, nos Países Baixos.
Trata-se de um membro da tripulação do navio Hondius, onde o surto foi inicialmente detectado. A vítima saiu do navio em Tenerife, Espanha, e viajou depois para o seu país de origem, onde se encontra em isolamento desde então.
Na publicação que faz nas suas redes sociais, a OMS recorda que até ao momento foram reportados um total de 12 casos da doença, e que há três vítimas mortais.
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